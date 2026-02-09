MasterChef - Κουτσόπουλος: «Αυτό που δοκιμάσαμε είναι ένα κακό αποτέλεσμα!»

Νέα εβδομάδα με νέο επεισόδιο σήμερα Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 21:00

Ακούστε το άρθρο

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 5/2), η Ιωάννα Κοντοπούλου ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που αποχώρησε από το MasterChef 10.

Ιωάννα Κοντοπούλου: «Για μένα το MasterChef ήταν μεγάλο κατόρθωμα»

Είναι, πλέον, ξεκάθαρο σε όλους πως στο MasterChef 10 οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, θα «συγκρούονται» μαγειρικά μέχρι το τέλος του διαγωνισμού. Μόνο πέντε διαγωνιζόμενοι από τη μπριγάδα που θα επικρατήσει στη «μητέρα των μαχών», θα αποκτήσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ! 

MasterChef - Κουτσόπουλος: «Αυτό που δοκιμάσαμε είναι ένα κακό αποτέλεσμα!»

Στο τέλος, ένας από τους πέντε παίκτες της νικήτριας μπριγάδας, θα είναι ο μεγάλος νικητής και ο επόμενος MasterChef! 

Απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Μπλε μπριγάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της Mystery Box, στη θεματική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Μια κουζίνα φαινομενικά απλή, αλλά με βαθιά νοστιμιά, τεχνική και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη. 

Καλεσμένη  των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι η Γαρουφαλιά Γκουτζούμπα, μια μαγείρισσα που όλοι σέβονται και θαυμάζουν στο χώρο της γαστρονομίας.

MasterChef - Κουτσόπουλος: «Αυτό που δοκιμάσαμε είναι ένα κακό αποτέλεσμα!»

Οι μαγειρικές μονομαχίες έχουν και απόψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους 14 διαγωνιζόμενους της Μπλε μπριγάδας να μαγειρεύουν σε ζευγάρια, ένας εναντίον ενός. Από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος. Οι επτά νικητές θα παραμείνουν ασφαλείς. Οι επτά ηττημένοι, όμως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης, καθώς στο τέλος της βραδιάς δύο από αυτούς θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ! 

MasterChef: Θα προκαλέσει ο Χάρης τον αρχηγό Γιώργο σε μονομαχία;

Τα ζευγάρια των μονομαχιών θα ορίσει ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης.

Πως θα εξελιχθούν οι μαγειρικές μονομαχίες και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;

MasterChef - Κουτσόπουλος: «Αυτό που δοκιμάσαμε είναι ένα κακό αποτέλεσμα!»

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δεν θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef 10 για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

MasterChef - Κουτσόπουλος: «Αυτό που δοκιμάσαμε είναι ένα κακό αποτέλεσμα!»

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  
Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  
Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!
Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 
Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 10;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

