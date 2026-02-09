Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε 3 σούπερ μάρκετ και 2 εταιρείες τροφίμων

Πρόστιμα που φτάνουν συνολικά τα 1,05 εκατομμύρια ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε πέντε εταιρίες, τρία σούπερ μάρκετ και δύο εταιρείες τροφίμων.

Οι κυρώσεις προέκυψαν ύστερα από ελέγχους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), οι οποίοι αφορούσαν τη συμμόρφωση των εταιρειών με το ισχύον ανώτατο όριο στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 54 του νόμου 5045/2023, που έχει στόχο την αποτροπή αθέμιτων πρακτικών και την προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών στην αγορά.

Οι αποφάσεις για την επιβολή των προστίμων υπογράφηκαν στις 6 Φεβρουαρίου 2026 από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, μετά από εισήγηση της ΔΙΜΕΑ.

«Με την ολοκλήρωση των ελέγχων που διεξήγαγε η ΔΙΜΕΑ για την τήρηση του πλαφόν στο μικτό περιθώρειο κέρδους, ανακοινώνονται πρόστιμα σε πέντε εταιρείες, στις οποίες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία, συνολικού ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Νόμου 5045/2023, που ήταν εν ισχύ μέχρι τις 30/06/2025.

Οι εταιρείες στις οποίες επιβλήθηκε το πρόστιμο και έχουν ενημερωθεί σχετικά είναι οι εξής:

ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 670.925 ευρώ για υπέρβαση σε 26 κωδικούς στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους ανά μονάδα του αντίστοιχου προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Περίοδος Ελέγχου: Μάιος-Ιούνιος 2025.

Ελέγχθηκαν συνολικά 3.168 κωδικοί προϊόντων και εντοπίστηκε παραβίαση στους 65. Η Διοικήτρια της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, έκανε αποδεκτή την εισήγηση της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), υπογράφοντας την Παρασκευή 6/02/2026 τις αποφάσεις για την επιβολή των σχετικών προστίμων».