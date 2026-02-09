Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»

Περιγράφει πώς η κόρη της κατέρρευσε μέσα στο ίδιο της το σπίτι

Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Απόσπασμα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» (9/2/2026) / Συγκινεί η μητέρα της 35χρονης νηπιαγωγού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Άρτα μετά την τραγική απώλεια μιας 35χρονης νηπιαγωγού ειδικής αγωγής, η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η άτυχη γυναίκα, που είχε διοριστεί πριν από έναν χρόνο και εργαζόταν σε ειδικό σχολείο, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της, την ώρα που θήλαζε το νεογέννητο μωρό της, προκαλώντας ανείπωτη οδύνη στην οικογένεια και στην τοπική κοινωνία.

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά, το νεογέννητο βρέφος και το μεγαλύτερο παιδάκι τους, ηλικίας 3 ετών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι και θήλαζε. Πρόλαβε να ειδοποιήσει τον σύζυγό της, ωστόσο μέχρι να φτάσει κοντά της, η γυναίκα είχε χάσει τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

Θρήνος στην Άρτα: Κατέρρευσε την ώρα που θήλαζε η 35χρονη Ευανθία

Άρτα: «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα»

Συντετριμμένη, η μητέρα της μίλησε στις «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τις τελευταίες ημέρες της κόρης της και περιέγραψε τη στιγμή που η οικογένεια είδε τη ζωή της να ανατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά:

«Το κορίτσι μου γέννησε στις 22 Ιανουαρίου, στις 8 το βράδυ. Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, τίποτα. Καλά είμαστε, εξετάσεις πριν κάνουμε τη γέννα είχαμε κάνει όλες τις εξετάσεις, καρδιολογικές, τα πάντα. Τι συνέβη δεν ξέρω και εγώ, τι συνέβη».

Η μητέρα της 35χρονης εξηγεί πως βρισκόταν διαρκώς στο πλευρό της κόρης της μετά τον τοκετό και πως τίποτα δεν προμήνυε την τραγωδία:

«Ήταν στο σπίτι της και θήλαζε το μωρό. Όλη την πρώτη περίοδο ήμουνα εκεί. Είπα να ’ρθω στο σπίτι μου αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν και ο άντρας της, να ξεκουραστώ και εγώ λίγο. Έφυγα η μαύρη, δεν είχα 24 ώρες που είχα φύγει από ’κει. Μια χαρά ήμαστε, ήμαστε ευτυχισμένες, ήμαστε χαρούμενες. Ήταν άγγελος το παιδί μου».

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη που γέννησε πριν λίγες μέρες

Άρτα: «Προχώρησε να πάει προς την κουζίνα κι έπεσε»

Συγκλονιστικές είναι και οι περιγραφές της για τη στιγμή της κατάρρευσης, παρουσία του συζύγου της, ο οποίος προσπάθησε απεγνωσμένα να τη σώσει:

«Παρών ήταν. Της πήρε το παιδί απ’ τα χέρια και όπως προχώρησε να πάει προς στην κουζίνα της, έπεσε. Πετάει το παιδί απάνω στο κρεβάτι γρήγορα γρήγορα και πάει να της κάνει αναζωογόνηση, να της φωνάζει. Καλέσανε ασθενοφόρο. Έξω ήταν αργά μάνα μου».

Η μητέρα δεν μπορεί να καταλάβει πώς συνέβη το μοιραίο, τονίζοντας πως η κόρη της δεν είχε παρουσιάσει κανένα σύμπτωμα: «Δυο γέννες, δυο, αυτά δεν είχαμε προβλήματα. Πριν 15 μέρες κάναμε καρδιολογικές, υπέρηχο, καρδιογράφημα. “Είσαι εντάξει, δεν θα πάθει κανείς τίποτα”, μας λέγανε».

Άρτα: «Προχώρησε να πάει προς την κουζίνα κι έπεσε»

Ιδιαίτερα σπαρακτική είναι η αναφορά στα παιδιά που άφησε πίσω της η 35χρονη:

«Το πρώτο της παιδάκι είναι τριών χρονών. Μου ζητάει τη μανούλα του, τι θα πούμε; Ήταν άγγελος το παιδί μου. Πάρα πολύ αγαπούσε τα παιδιά της, η ψυχή της. Μου έλεγε “μανούλα, δεν θα τ’ αφήσω, θα το θηλάσω όσο μπορέσω”».

Για τον σύζυγο της άτυχης 35χρονης, η μητέρα λέει με σπασμένη φωνή:

«Αχ τι να κάνει ο μαύρος. Μου πήραν το κομμάτι της ζωής του λέει, του πήρανε το κομμάτι. Ήταν μια χαρούμενη οικογένεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε».

Η είδηση του θανάτου της 35χρονης έχει σκορπίσει θλίψη σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους και σε όσους τη γνώριζαν ως μια γυναίκα χαμογελαστή, αφοσιωμένη στη δουλειά και στα παιδιά της. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από μια τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω δύο ανήλικα παιδιά και ένα αναπάντητο «γιατί».

