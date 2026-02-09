EE: Νέα μέτρα κατά της καταστροφής απούλητων ρούχων – παπουτσιών

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού για τον οικολογικό σχεδιασμό βιώσιμων προϊόντων (ESPR) για την πρόληψη της καταστροφής απούλητων ενδυμάτων, αξεσουάρ ένδυσης και υποδημάτων. Προωθώντας την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στη μείωση των αποβλήτων, στη μείωση της περιβαλλοντικής ζημίας και στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού για τις εταιρείες. Ως αποτέλεσμα, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας μπορεί να κινηθεί ταχύτερα προς πιο κυκλικές πρακτικές και αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα νέα μέτρα θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σχετικά με την καταστροφή απούλητων υφασμάτων βάσει του ESPR. Διευκρινίζουν υπό ποιες συνθήκες θα επιτρέπεται η καταστροφή - για παράδειγμα, για λόγους ασφαλείας ή για ζημιές στο προϊόν. Εισάγουν επίσης μια τυποποιημένη μορφή για τις επιχειρήσεις, ώστε να αποκαλύπτουν τους όγκους των απούλητων καταναλωτικών αγαθών που απορρίπτουν, με τον απλούστερο δυνατό τρόπο, χωρίς να προσθέτουν επιπλέον διοικητικό βάρος.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι το 4-9% των απούλητων υφασμάτων καταστρέφονται πριν καν φορεθούν. Αυτά τα απόβλητα παράγουν περίπου 5,6 εκατομμύρια τόνους εκπομπών CO2, που είναι σχεδόν ίσο με τις συνολικές καθαρές εκπομπές της Σουηδίας το 2021. Ο ESPR, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2024, στοχεύει στη σημαντική βελτίωση της βιωσιμότητας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, βελτιώνοντας την κυκλικότητα, την ενεργειακή τους απόδοση, την ανακυκλωσιμότητα και την ανθεκτικότητά τους.

Απαιτεί από τις εταιρείες να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τα απούλητα καταναλωτικά προϊόντα που απορρίπτουν ως απόβλητα. Εισάγει επίσης απαγόρευση καταστροφής απούλητων ενδυμάτων, αξεσουάρ ένδυσης και υποδημάτων. Αυτό ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με τα κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα λόγω των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της γρήγορης μόδας. Η απαγόρευση καταστροφής θα ισχύει για τις μεγάλες εταιρείες από τις 19 Ιουλίου 2026 και οι μεσαίες εταιρείες αναμένεται να ακολουθήσουν τον Ιούλιο του 2030. Οι κανόνες σχετικά με την γνωστοποίηση βάσει του ESPR ισχύουν ήδη για τις μεγάλες εταιρείες και θα ισχύουν και για τις μεσαίες εταιρείες το 2030.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας στο Νερό και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόσγουολ, δήλωσε: «Ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας πρωτοστατεί στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Τα στοιχεία για τα απόβλητα δείχνουν την ανάγκη δράσης. Με αυτά τα νέα μέτρα, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας θα ενδυναμωθεί ώστε να κινηθεί προς βιώσιμες και κυκλικές πρακτικές και μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας».

