Λαμία: Μητέρα εγκατέλειψε το 9,5 ετών αυτιστικό παιδί της στα δικαστήρια

Αδιανόητο οικογενειακό δράμα εκτυλίσσεται τα τελευταία 24ωρα στη Λαμία, με θύμα ένα παιδί μόλις 9,5 ετών που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που όριζε τη μεταβίβαση της επιμέλειας στον βιολογικό πατέρα, η αλλοδαπή μητέρα του παιδιού το εγκατέλειψε κυριολεκτικά στον χώρο των Δικαστηρίων Λαμίας και εξαφανίστηκε. Οι γονείς δεν είχαν συνάψει γάμο, ωστόσο ο πατέρας είχε αναγνωρίσει το παιδί και κατέβαλλε διατροφή. Παρ’ όλα αυτά, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δεν είχε ουσιαστική επαφή μαζί του, καθώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα η μητέρα ήταν άφαντη.

Το σοκ για τον πατέρα ήταν διπλό. Όχι μόνο κλήθηκε αιφνιδιαστικά να αναλάβει την πλήρη φροντίδα του παιδιού, αλλά διαπίστωσε ότι αγνοούσε ακόμη και το σοβαρό ιατρικό του ζήτημα, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Παρά την πρόθεσή του να σταθεί στο πλευρό του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα, χωρίς καμία υποστήριξη από τη μητέρα. Το παιδί εγκαταλείφθηκε χωρίς προσωπικά αντικείμενα, χωρίς ιατρικό φάκελο, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και χωρίς καν τα βασικά του ρούχα.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν τόσο στα Δικαστήρια όσο και αργότερα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου ο πατέρας αναζήτησε βοήθεια, ήταν δραματικές.

Τελικά αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ εξασφαλίστηκε προσωρινή νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω εξετάσεις. Όπως επισημαίνει και ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, το παιδί έχει ανάγκη από ουσιαστική φροντίδα και προστασία, πέρα από το «ψυχρό γράμμα του νόμου».

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, η οποία εξετάζει αν τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια του ανήλικου παιδιού.