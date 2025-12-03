Λαμία: Πήγε στο νοσοκομείο με πόνο στο στήθος, πήρε εξιτήριο και πέθανε

ΕΔΕ για τον θάνατο του 56χρονου επιχειρηματία

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ant1
Μετά την καταγγελία της συντρόφου του, δόθηκε εντολή να γίνει εξονυχιστική έρευνα για τον θάνατο του 56χρονου / Βίντεο Αnt1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατεπείγουσα ΕΔΕ για το Νοσοκομείο Λαμίας μετά τον θάνατο 56χρονου επιχειρηματία, αφού πήρε εξιτήριο, παρότι είχε εισαχθεί με έντονο πόνο στο στήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης 27/11 ο άνδρας ένιωσε ισχυρό πόνο και κάλεσε στο σπίτι ιδιώτη γιατρό. Ο γιατρός έκρινε ότι η κατάστασή του απαιτούσε άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο και έτσι ο 56χρονος οδηγήθηκε στα επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας λίγο μετά τις 19:00.

Εκεί υπεβλήθη σε εξετάσεις και, παρά το το γεγονός ότι οι ενοχλήσεις στο στήθος δεν είχαν υποχωρήσει, έλαβε εξιτήριο λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όμως μέσα σε λίγες ώρες η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Κατέρρευσε στο σπίτι του και η σύντροφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης. Ο άνδρας όμως άφησε την τελευταία του πνοή στις 05:55.

Νεκρός επιχειρηματίας στη Λαμία μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ο 56χρονος άφησε την τελευταία του πνοή λίγο μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο / Φωτογραφία από βίντεο Αnt1

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Αποκαλύψεις, το πόρισμα του ιατροδικαστή Χρήστου Τσαλικίδη έδειξε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε καρδιακό επιπωματισμό από ρήξη ανιούσας αορτής. Πρόκειται για εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στην οποία αίμα συσσωρεύεται γύρω από την καρδιά λόγω ρήξης του αγγείου, εμποδίζοντας τη λειτουργία της. Η αντιμετώπιση απαιτεί άμεση χειρουργική παρέμβαση — διαφορετικά η κατάληξη είναι σχεδόν βέβαιη.

Η σύντροφος του επιχειρηματία έκανε καταγγελία για όσα συνέβησαν και δόθηκε εντολή να γίνει εξονυχιστική έρευνα για τον τρόπο αντιμετώπισης του περιστατικού από τους γιατρούς.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα προχωρήσω την παραπομπή του στο πειθαρχικό»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε για το συμβάν: «Διέταξα ΕΔΕ κατεπείγουσα. Έχω ζητήσει να τελειώσει οπωσδήποτε σήμερα, δε θέλω καμία κωλυσιεργία. Με έχουν ενημερώσει ότι τώρα εξετάζεται ο τελευταίος μάρτυρας. Σε μία με δύο ώρες θα βγει το αποτέλεσμα της ΕΔΕ. Εφόσον είναι επιβαρυντικό για τον καρδιολόγο, θα προχωρήσω την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο των γιατρών του ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω συλλυπητήρια στην οικογένεια. Εγώ δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να πω αν έκανε λάθος ο καρδιολόγος ή όχι. Δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά αν έχει συμβεί κάποιο λάθος, πρέπει να υπάρξει η αναγκαία διαδικασία. Δεν το αφήνω αυτό, γιατί θεωρώ συγκλονιστική την ιστορία ενός ανθρώπου που τον παραπέμπει ο καρδιολόγος στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο τον διώχνει».

