Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;

Τη Νένα Χρονοπούλου φιλοξένησε η Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα το μεσημέρι της Τρίτης. Η ηθοποιός αποκάλυψε τις μεθόδους που ακολούθησε για να χάσει τα περιττά κιλά και να είναι υγιής και πιο εντυπωσιακή από ποτέ!

«Είχα 40 κιλά παραπάνω. Έκανα εξωσωματική και πήρα ορμόνες. Από τότε δεν επέστρεψα ποτέ πίσω στα κιλά μου. Υπήρχε μια παραμόρφωση σε αυτό που μου συνέβαινε. Αυτό με είχε οδηγήσει να κάνω στην εγκυμοσύνη και σάκχαρο. Έγινα γλυκατζού κι άλλαξε ο τρόπος διατροφής μου. Μπήκαμε στα προβλήματα του παιδιού και πήγε πίσω η Νένα», δήλωσε αρχικά.

Νένα Χρονοπούλου: «Είδα ξανά τον αστράγαλό μου»

«Πήγα σε φίλο μου πλαστικό γιατρό. Μου είπε ότι η κοιλιά μου είναι από το σάκχαρο. Μου είπε να πάω να το ρυθμίσω. Δε μου είχε πει κανένας ότι αυτό ήταν σπλαχνικό λίπος. Είχα το πρωί νηστική 169 σάκχαρο.

Παλιότερη εμφάνιση της Νένας Χρονοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Πήγα σε διαβητολόγο, έκανα αυτά που έπρεπε κι αποσυμφορήθηκε ο οργανισμός μου. Είδα ξανά τον αστράγαλό μου. Μετά που έφυγαν τα 36 κιλά, μπορούσα να κάνω τη διατροφή που ήθελα», αποκάλυψε στη Ζήνα.

Η Νένα Χρονοπούλου κι η Ζήνα Κουτσελίνη πιο υπέρλαμπρες από ποτέ!

«Όταν έχασα τα κιλά, είπα στον φίλο μου τον πλαστικό να με δει. Έκανα κι ένα lifting. Δεν είχα κάνει ενέσιμα. Βγήκα και το είπα. Γιατί να μην το πω; Πήρα και το χάπι των διαβητικών γιατί έχω πρόβλημα με το σάκχαρο. Τέλος για εμένα η ζάχαρη», εξομολογήθηκε η Νένα Χρονοπούλου.

