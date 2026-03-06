Αποκαλυπτική η Φιλιώ: «Δεν ήμουν για τον τελικό του MasterChef!»

Η Φιλιώ αποχώρησε από το MasterChef, αφήνοντας έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα στους συμπαίκτες και στο κοινό. Με μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια, η ίδια μίλησε για τα συναισθήματά της, την εμπειρία της στον διαγωνισμό, αλλά και για την επιστροφή της στην οικογενειακή ζωή.

Η διαγωνιζόμενη ξεκίνησε μιλώντας για τα ανάμεικτα συναισθήματα μετά την αποχώρησή της: «Είμαι πάρα πολύ καλά, έχω επιστρέψει σπίτι μου. Συναισθήματα ανάμεικτα. Χαράς που επιστρέφεις σπίτι σου και λύπης που αφήνεις πίσω τα παιδιά», δήλωσε στο Breakfast@star.

Σχετικά με τους στόχους της στον διαγωνισμό, η ίδια τόνισε: «Εγώ δεν ήμουν για να φτάσω μέχρι τον τελικό, το ήξερα εξ αρχής. Όταν πρωτοπήγα εκεί είπα “τι με φέρανε εμένα να κάνω εδώ πέρα με αυτούς εδώ;”».

Και πρόσθεσε: «Εγώ ήθελα να πάρω γνώσεις πάνω στη μαγειρική. Το χρωστούσα στον εαυτό μου. Δεν έχω σπουδάσει μαγειρική. Μαγειρεύω χρόνια. Οπότε αντί να πήγαινα σε μία σχολή, είπα θα προσπαθήσω να μπω στο MasterChef. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσανε την ευκαιρία. Τα παιδιά ήταν οι καθηγητές μου. Με μάθαιναν καθημερινά πράγματα».

Η συγκίνηση ήταν έντονη κατά την αποχώρησή της, καθώς οι συμπαίκτες της την περιέγραψαν ως τη «μαμά» της ομάδας.

«Είδαμε έτσι μια από τις πολύ λίγες φορές που φεύγει ένας διαγωνιζόμενος να κλαίνε σχεδόν όλοι. Οι άνθρωποι που δεν κλαίγανε το κρατούσαν για να μην κλάψουν, λέγοντας ότι ήσουν η μαμά τους, η μαμά που δεν είχαν δίπλα τους», σχολίασε η Ελένη Χατζίδου.

Η ίδια αναφέρθηκε και στο δέσιμο που είχε με τους συμπαίκτες της: «Ο χρόνος που περνάς μέσα στο σπίτι, ενάμιση μήνα, από το πρωί ως το βράδυ, δεν το περνάς στην οικογένειά σου. Ναι, δεθήκαμε πολύ».

Φυσικά, σχολιάστηκε και το πόσο ευσυγκίνητη είναι: «Είμαι έτσι σαν άνθρωπος και δεν θα μπορούσα, λόγω ότι ήταν τηλεόραση, να βγω και να κάνω κάτι άλλο. Οι άνθρωποι που με ξέρουν, δε θα με αναγνωρίζανε».

Σχετικά με την υποδοχή της από την οικογένεια, η Φιλιώ είπε: «Τα παιδιά μου χάρηκαν που επέστρεψα. Τους είχα λείψει, εννοείται ήταν η πρώτη φορά που τους παράτησα. Ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο και ευχαριστώ στα παιδιά μου που με στήριξαν».

Κλείνοντας, η Φιλιώ τόνισε την ανθρώπινη πλευρά της εμπειρίας και την ευγνωμοσύνη της: «Εύχομαι σε όλο τον κόσμο, ειρήνη και αγάπη. Γιατί τελικά αυτό που μένει είναι να έχουμε την υγεία μας και να είμαστε καλά. Υπάρχουν πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτή τη στιγμή. Το μόνο που εύχομαι είναι να πηγαίνουν όλα καλά σε όλο τον κόσμο».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

