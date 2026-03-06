Skoda: Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο οχήματα το 2025

Η Skoda Auto ολοκλήρωσε το 2025 με μια επίδοση-ορόσημο, παράγοντας 1.065.000 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για το καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα των τελευταίων έξι ετών, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνολική εμπορική δυναμική της μάρκας, η οποία την ίδια χρονιά κατέκτησε την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η ισχυρή αυτή εμπορική πορεία αποτυπώνεται και σε επίπεδο βιομηχανικής απόδοσης. Παράλληλα με τα οχήματα, η Skoda Auto παρήγαγε περισσότερα από 329.000 συστήματα μπαταριών για αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα, πάνω από 1.030.000 κιβώτια ταχυτήτων και περισσότερους από 500.000 κινητήρες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της δικής της γκάμας όσο και άλλων brands του Ομίλου Volkswagen.

Στο κύριο εργοστάσιο της μάρκας στο Mladá Boleslav, παρήχθησαν 605.600 οχήματα (+4,9%). Εκεί, η Skoda συνεχίζει να ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στην ίδια γραμμή παραγωγής συναρμολογούνται μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης καθώς και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας υψηλή ευελιξία και άμεση προσαρμογή στη ζήτηση της αγοράς. Από τον Φεβρουάριο του 2026 συναρμολογούνται και οι νέας γενιάς μπαταρίες του Ομίλου Volkswagen.

Η ηλεκτρική στρατηγική της Skoda ενισχύεται σταθερά και σε απόλυτους αριθμούς. Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό compact SUV Elroq έφτασε τις 112.500 μονάδες από την έναρξη της παραγωγής του τον Ιανουάριο του 2025, ενώ το Enyaq ακολούθησε με περίπου 77.000 οχήματα, εδραιώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση της Skoda στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.