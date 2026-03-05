Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της

Οι συμβουλές της παρουσιάστριας μέσα από το Instagram

Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αθλείται καθημερινά και προσέχει τη διατροφή της.
  • Μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της και συμβουλές ομορφιάς στο Instagram.
  • Η σάουνα βοηθά στην αποτοξίνωση και ενεργοποιεί τον μεταβολισμό.
  • Κάνει πιλάτες για βελτίωση της στάσης του σώματος και ευλυγισίας.
  • Αγαπά το τένις και συχνά δημοσιεύει βίντεο από τις προπονήσεις της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αθλείται σε καθημερινή βάση και προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της. 

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα που έχει με τους δυο γιους της και τις δραστηριότητές τους, στις οποίες πάντα φροντίζει να είναι μαζί τους, η παρουσιάστρια φροντίζει πολύ τον εαυτό της.

Σπυροπούλου: Τα είδη γυμναστικής που κάνει και ο πρόσφατος τραυματισμός

Συχνά μοιράζεται στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από την καθημερινότητά της και δίνει συμβουλές ομορφιάς.

Πρόσφατα έκανε σάουνα και ανέβασε ένα story μέσα από εκεί γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το ήξερες ότι η σάουνα βοηθάει στην αποτοξίνωση (ενεργοποιεί τον μεταβολισμό), στη μυϊκή χαλάρωση, στην κυκλοφορία του αίματος και τη μείωση του στρες;

Και το χαμάμ στο αναπνευστικό σύστημα, στην ενυδάτωση του δέρματος, τη χαλάρωση και την ανακούφιση του σώματος».

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της

Ένα από τα είδη γυμναστικής που κάνει είναι το πιλάτες. Η παρουσιάστρια αρχίζει κάνοντας ζέσταμα- βήμα απαραίτητο πριν την έναρξη της γυμναστικής, και αργότερα τρέχει σε διάδρομο. 

Το Pilates δεν τη βοηθάει μόνο να παραμείνει σε φόρμα αλλά βελτιώνει θεαματικά και τη στάση του σώματος της. Έτσι χτίζει μακρείς, γραμμωμένους μυς χωρίς «φούσκωμα», αποκτά ευλυγισία.

Ένα άλλο αγαπημένο άθλημα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου είναι και το τένις. Η ίδια άλλωστε το έχει αποκαλύψει στους διαδικτυακούς της φίλους πως έχει ιδιαίτερη αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα. Και συχνά ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες από τις προπονήσεις της!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
