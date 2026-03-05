Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αθλείται σε καθημερινή βάση και προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή της.

Παρά το φορτωμένο πρόγραμμα που έχει με τους δυο γιους της και τις δραστηριότητές τους, στις οποίες πάντα φροντίζει να είναι μαζί τους, η παρουσιάστρια φροντίζει πολύ τον εαυτό της.

Συχνά μοιράζεται στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από την καθημερινότητά της και δίνει συμβουλές ομορφιάς.

Πρόσφατα έκανε σάουνα και ανέβασε ένα story μέσα από εκεί γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το ήξερες ότι η σάουνα βοηθάει στην αποτοξίνωση (ενεργοποιεί τον μεταβολισμό), στη μυϊκή χαλάρωση, στην κυκλοφορία του αίματος και τη μείωση του στρες;

Και το χαμάμ στο αναπνευστικό σύστημα, στην ενυδάτωση του δέρματος, τη χαλάρωση και την ανακούφιση του σώματος».

Ένα από τα είδη γυμναστικής που κάνει είναι το πιλάτες. Η παρουσιάστρια αρχίζει κάνοντας ζέσταμα- βήμα απαραίτητο πριν την έναρξη της γυμναστικής, και αργότερα τρέχει σε διάδρομο.

Το Pilates δεν τη βοηθάει μόνο να παραμείνει σε φόρμα αλλά βελτιώνει θεαματικά και τη στάση του σώματος της. Έτσι χτίζει μακρείς, γραμμωμένους μυς χωρίς «φούσκωμα», αποκτά ευλυγισία.

Ένα άλλο αγαπημένο άθλημα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου είναι και το τένις. Η ίδια άλλωστε το έχει αποκαλύψει στους διαδικτυακούς της φίλους πως έχει ιδιαίτερη αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα. Και συχνά ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες από τις προπονήσεις της!