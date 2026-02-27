Σπυροπούλου: Τα είδη γυμναστικής που κάνει και ο πρόσφατος τραυματισμός

Tι είπε στο Instagram για το ατύχημα στο τένις

STAR.GR
Fitness
Fitness

Ένα από τα πιο καλλίγραμμα κορμιά της showbiz έχει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου πράγμα καθόλου τυχαίο αφού η παρουσιάστρια αθλείται σε καθημερινή βάση και προσέχει και πάρα πολύ τη διατροφή της.

Σπυροπούλου: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις σε κυριακάτικη έξοδο με φίλες

 

Pilates οι θαυματουργές

Ένα από τα είδη γυμναστικής που κάνει είναι οι πιλάτες. Η παρουσιάστρια αρχίζει κάνοντας ζέσταμα- βήμα απαραίτητο πριν την έναρξη της γυμναστικής, και αργότερα τρέχει σε διάδρομο. 

Οι Pilates δεν τη βοηθάνε μόνο να παραμείνει σε φόρμα αλλά βελτιώνουν θεαματικά και τη στάση του σώματος της. Έτσι χτίζει μακρείς, γραμμωμένους μυς χωρίς «φούσκωμα», αποκτά ευλυγισία.

 

 

Τα οφέλη της συγκεκριμένης γυμναστικής είναι πολλά. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι πως όποιος την ακολουθεί πιστά διορθώνει την κύφωση και τη σκολίωση, μαθαίνοντας στο σώμα να κινείται πιο σωστά και μας ανακουφίζει από τυχόν πόνους στη μέση καθώς βελτιώνει τους κοιλιακούς μας.

Τένις- Ένα άθλημα διασκεδαστικό που γυμνάζει όλο του το σώμα 

Ένα άλλο αγαπημένο άθλημα της Κωνσταντίνας είναι και το τένις. Η ίδια άλλωστε το έχει αποκαλύψει στους διαδικτυακούς της φίλους πως έχει ιδιαίτερη αγάπη για το συγκεκριμένο άθλημα. 

 

 

Όταν ο καιρός είναι καλός η παρουσιάστρια παίρνει τη ρακέτα της και προπονείται σε ανοιχτό γήπεδο τένις αλλά και όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν παίζει τένις σε κλειστό γήπεδο.

Τα οφέλη του τένις

Το τένις εκτός από διασκεδαστικό άθλημα έχει και πολλαπλά οφέλη για την υγεία μας. Μας βοηθάει να χάσουμε βάρος, βελτιώνει την υγεία της καρδιάς μας, μας χαρίζει ευλυγισία ενώ έχει οφέλη και για την ψυχική μας υγεία καθώς μειώνει αισθητά το άγχος.



O τραυματισμός της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου στο τένις

Η σύζυγος του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου και μητέρα δύο αγοριών του Βλάση και του Βασίλη, όπως αποκάλυψε στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram υπέστη έναν μικροτραυματισμό κατά τη διάρκεια της προπόνησής της. 

Η παρουσιάστρια άφησε να εννοηθεί πως δεν είναι κάτι σοβαρό αλλά έχει βάλει ταινίες κινησιοθεραπείας.



 Η διατροφή που ακολουθεί η Κωνσταντίνα

Κι επειδή η Κωνσταντίνα ξέρει καλά πως η γυμναστική πρέπει να συνδυάζεται και από μία υγιεινή διατροφή για να έχει αποτέλεσμα, η παρουσιάστρια δεν παραλείπει ποτέ το πρωϊνό γεύμα.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως καταναλώνει ανθυγιεινές τροφές το πρωί αλλά αβοκάντο με αυγό και μαύρο ψωμάκι. Το μεσημέρι δεν παραλείπει ποτέ σαλάτα πράσινη με το γεύμα της ενώ επιλέγει συνήθως ψητά και σχεδόν καθόλου υδατάνθρακες. Παράλληλα δεν παραλείπει να πίνει πολύ νερό και χαμομήλι.
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
