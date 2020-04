Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς

T O U G H ______________________________________ When life puts you in tough situations, don’t say “why me”, say “try me Take care of your body. It's the only place you have to live. ______________________________________ #fitspo #fitfam #gymlifestyles #nopainnogain #fitlife #getstrong #workout #fitnessmodel #seenonmyrun #gains #strengthtraining #physiquefreak #fitness #bodybuilding #yoga #crossfit #fitfluential #greece #greek #instarunners #gym #athens

A post shared by Jo Orfanakos (@jo__orf) on Apr 18, 2020 at 3:40am PDT