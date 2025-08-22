Σοφία Κουρτίδου: Πήρε εξιτήριο - Ο λόγος που μπήκε στο χειρουργείο

«Δεν υπάρχει ομορφότερο γιατρικό από την αγάπη», δήλωσε

Δείτε το βίντεο που πόσταρε η Σοφία Κουρτίδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο πήρε η Σοφία Κουρτίδου μετά από τη χειρουργική επέμβαση που έκανε τα τελευταία 24ωρα

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Σοφία Κουρτίδου - Τι συνέβη;

Η γνωστή μουσικός κι ηθοποιός που πλέον επέστρεψε σπίτι της, με νέο βίντεο στο Instagram ευχαρίστησε το κοινό για τα μηνύματα που έλαβε, ενώ αποκάλυψε πως αφαίρεσε τη χοληδόχο κύστη.

«Αγαπημένα μου πλάσματα σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης που μου έχετε στείλει από τη στιγμή που μάθατε για το χειρουργείο που έκανα. Είμαι ήδη πολύ καλύτερα, έχω πάρει εξιτήριο, βρίσκομαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή κι αναρρώνω» αναφέρει στο βίντεο η Σοφία Κουρτίδου, ενώ στη συνέχεια πέρασε σε λεπτομέρειες για την επέμβαση στην οποία υπεβλήθη.

H Σοφία Κουρτίδου βγήκε από το νοσοκομείο κι είναι καλύτερα από ποτέ!

H Σοφία Κουρτίδου βγήκε από το νοσοκομείο κι είναι καλύτερα από ποτέ! /Φωτογραφία Instagram

Η Σοφία Κουρτίδου έγραψε κάτω από την ανάρτησή της: «Αυτό το καλοκαίρι μου συνέβησαν αρκετά. Πολλά που οι περισσότεροι θα χαρακτήριζαν ως κακοτυχίες, είτε μικρές είτε μεγάλες. Εγώ όμως αισθάνομαι πολύ τυχερή γιατί με έκαναν να νιώθω ακόμα περισσότερο ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ.

Θυμάμαι πως ήμουν μικρό παιδί όταν η αγαπημένη μου γιαγιά χρειάστηκε να αφαιρέσει τη χολή της και τώρα ήρθε η σειρά μου! Δεν περίμενα πώς μια χειρουργική επέμβαση που συνέβη ξαφνικά θα με κάνει να θέλω τόσο πολύ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.

Σοφία Κουρτίδου - Το μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο: «Απέραντη ευγνωμοσύνη»

Αλλά τελικά η δύναμη που πηγάζει από την ευγνωμοσύνη, ίσως είναι η πιο ισχυρή από όλες. Γιατί το σώμα μου φωνάζει και ήρθε επιτέλους η στιγμή να το φροντίσω ουσιαστικά όπως του αξίζει. Νιώθω απερίγραπτα τυχερή που ζω αγαπημένη, που σας έχω δίπλα μου και σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και τις προσευχές σας. Δεν υπάρχει ομορφότερο γιατρικό από την αγάπη», έγραψε η Σοφία Κουρτίδου.

Η ανάρτηση της Σοφίας Κουρτίδου

Υπενθυμίζεται ότι η Σοφία Κουρτίδου είχε ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας της μέσα από το instagram και το βίντεο που είχε δημοσιεύσει από το κρεβάτι του νοσοκομείου. 

Σοφία Κουρτίδου – Γιάννης Σεβδικαλής: Νέο μέλος στην οικογένειά τους!

«Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας», είχε τονίσει στην ανάρτησή της η Σοφία Κουρτίδου. 

