Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Σοφία Κουρτίδου - Τι συνέβη;

Η Σοφία Κουρτίδου βρέθηκε στο νοσοκομείο, καθώς οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Η γνωστή καλλιτέχνιδα, με το δικό της μοναδικό τρόπο, μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την δύσκολη αυτή στιγμή, συγκινώντας το κοινό με το μήνυμά της γεμάτο αγάπη και δύναμη.

«Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο! Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου.

Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα "γιάνει". Κι έτσι κι έγινε. Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου… το αγαπημένο μου οτιδήποτε… όπως πάντα δίπλα μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί. Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία. 6Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη», έγραψε στο βίντεο που πόσταρε η Σοφία Κουρτίδου.

Η ανάρτηση της Σοφίας Κουρτίδου

Όπως ήταν αναμενόμενο ο σύζυγός της, Γιάννης Σεβδικαλής, δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της!

Θυμίζουμε ότι η Σοφία Κουρτίδου κι ο Γιάννης Σεβδικαλής γνωρίστηκαν και έγιναν ζευγάρι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο μουσικό σόου 2US. Εκεί, ο Γιάννης έκανε πρόταση γάμου στη Σοφία και τελικά, στις 8 Αυγούστου 2024, υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης. Από τότε το ζευγάρι ζει μαζί κι είναι πολύ ερωτευμένο!