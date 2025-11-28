Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική για λόγους υγείας

Η Μαρίνα Σάττι αναβάλλει και τις προγραμματισμένες συναυλίες της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μετά την ξαφνική ακύρωση της εμφάνισής της στα MadWalk 2025 λόγω ενός προβλήματος υγείας που την ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που το τελευταίο διάστημα έχει γνωρίσει τεράστια διεθνή αναγνώριση, βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των γιατρών της, οι οποίοι της συνέστησαν αυστηρή ξεκούραση και αποφυγή κάθε είδους μετακινήσεων.

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk

Η ομάδα της εξέδωσε νέα ανακοίνωση, ενημερώνοντας το κοινό και τα Μέσα για την κατάσταση της υγείας της και τονίζοντας ότι, παρόλο που η ανάρρωση εξελίσσεται ομαλά, οι απαιτήσεις ενός ταξιδιού και μιας περιοδείας στο εξωτερικό δεν είναι συμβατές με τις τρέχουσες ιατρικές οδηγίες.

«Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων. Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται.. Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη. Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα.» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία της.

Μαρίνα Σάττι: Αναβάλλονται και οι συναυλίες στην Αμερική

Οι συναυλίες της στην Αμερική αναμενόταν να αποτελέσουν σημαντικό σταθμό στην καριέρα της, καθώς το ενδιαφέρον από το διεθνές κοινό ήταν ιδιαίτερα αυξημένο μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στην Ευρώπη και την εντυπωσιακή της συμμετοχή στη Eurovision.

Ωστόσο, η υγεία παραμένει προτεραιότητα, με την ομάδα της να διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες, όταν η Μαρίνα θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα να επιστρέψει στη σκηνή.

Παρά την απογοήτευση των θαυμαστών της στις ΗΠΑ, το κοινό έχει ήδη εκφράσει τη συμπαράστασή του μέσα από τα social media, στέλνοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση. Η ίδια η Μαρίνα Σάττι παραμένει αισιόδοξη και συγκινημένη από τα μηνύματα υποστήριξης, δηλώνοντας μέσω των συνεργατών της πως ανυπομονεί να ξανασυναντήσει το κοινό της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η υγεία της, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βελτιώνεται σταθερά και όλα δείχνουν πως σύντομα θα είναι έτοιμη να επιστρέψει στις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις. Μέχρι τότε, προτεραιότητα είναι η πλήρης ανάρρωση και η φροντίδα του εαυτού της.

ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
