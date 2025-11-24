Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στα MadWalk

«Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες...»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.11.25 , 22:17 Γενεύη: Nέο σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία
24.11.25 , 22:11 Νέος Βουτζάς: Κυνηγούσαν Αγριογούρουνα Ανάμεσα Σε Σπίτια!
24.11.25 , 22:10 Φάρμα: Η μεγάλη έκπληξη που περίμενε τους παίκτες!
24.11.25 , 22:05 Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στα MadWalk
24.11.25 , 22:05 Συγκίνηση στη Φάρμα: Οι παίκτες επικοινώνησαν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα!
24.11.25 , 21:59 Θεσσαλονίκη: Κλέφτης Άρπαξε Χριστουγεννιάτικο Στολισμό
24.11.25 , 21:57 Πρωτοποριακή Μεταμόσχευση: Η Καρδιά Χτυπούσε Στο Ταξίδι
24.11.25 , 21:53 Βάρκιζα: Ανήλικοι Έβγαλαν Μαχαίρια Για Μια Κοπέλα
24.11.25 , 21:37 Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
24.11.25 , 21:35 Η στιγμή της αιφνιδιαστικής ισραηλινής επίθεσης στη καρδιά της Βηρυτού
24.11.25 , 21:34 Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 16χρονος που κατηγορείται για βιασμό 12χρονης
24.11.25 , 21:25 Φάρμα: Μπέρδεμα με τις προμήθειες - «Έφαγαν όλο το απόθεμα!»
24.11.25 , 21:00 Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
24.11.25 , 20:58 Κωνσταντινούπολη: Έβαλαν φορτηγά και γερανούς μέσα στην Αγιά Σοφιά
24.11.25 , 20:40 Πανικός στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο του ΟΑΣΘ τυλίχθηκε στις φλόγες
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Δανάη Μπάρκα: Ανέβασε την πρώτη φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Πάνος Κιάμος: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή – Πέθανε η μητέρα του
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Πάολα - Φώτης Ζογλοπίτης: Πτυχιούχος η κόρη τους, Παολίνα!
Νέα Πέραμος: «Δε μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»
Κατερίνα Καινούργιου: Παραλίγο να ακυρωθεί το σύμφωνο συμβίωσης. Τι συνέβη;
Λουτράκι: Εκτός σχολικών αιθουσών η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απούσα από τα φετινά MadWalk θα είναι η Μαρίνα Σάττι, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. 

Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025

Με ανάρτησή της στα social media, η Μαρίνα Σάττι ευχαρίστησε όσους τη στηρίζουν με μηνύματα: «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξή σας».

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στα MadWalk

Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι

Η τραγουδίστρια θα έδινε το «παρών», εκπροσωπώντας γνωστή εταιρεία καλλυντικών. Η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισής της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή.

Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στα MadWalk

Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
 |
MADWALK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top