Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στα MadWalk

Απούσα από τα φετινά MadWalk θα είναι η Μαρίνα Σάττι, όπως ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας. Η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Με ανάρτησή της στα social media, η Μαρίνα Σάττι ευχαρίστησε όσους τη στηρίζουν με μηνύματα: «Δυστυχώς, ενώ ετοιμαζόμουν για πρόβες, ένα ξαφνικό θέμα υγείας με ανάγκασε να ακυρώσω τις εμφανίσεις μου και το MadWalk της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα μηνύματα και όλη τη στήριξή σας».

Η ανάρτηση της Μαρίνας Σάττι

Η τραγουδίστρια θα έδινε το «παρών», εκπροσωπώντας γνωστή εταιρεία καλλυντικών. Η δισκογραφική της εταιρεία, Minos EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισής της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από αυτή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.





Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.



Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες».