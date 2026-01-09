Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»

Ο Πάρης γίνεται 3 ετών

Γενέθλια έχει σήμερα ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου, Πάρης.

Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια η γνωστή influencer έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Το πρωί η Ιωάννα Τούνη μίλησε μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και εξομολογήθηκε ότι είναι στεναχωρημένη, αφού αυτή τη σημαντική μέρα ο γιος της βρίσκεται στην Αθήνα με τον πατέρα του και δεν είναι κοντά της.

Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Εγώ έχω ντυθεί για προπόνηση, το υποσχέθηκα και θα το τηρήσω, θα πηγαίνω προπονήσεις όσο μπορώ. Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για μένα γιατί πριν από τρία χρόνια ακριβώς γέννησα τον Παρούλη μου.

Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτό το φωτεινό αστέρι στη ζωή μου. Αλλά σήμερα στεναχωριέμαι και λιγάκι γιατί είναι οι μέρες που ο Πάρης είναι Αθήνα και θα έρθει αύριο Θεσσαλονίκη. Γίνομαι πάλι emotional(συναισθηματική) πρωινιάτικα. Πάω να χτυπηθώ προπόνηση, να ξεπεράσω τον πόνο μου. Στέλνω μεγάλο φιλί, αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες και ειδικά σε αυτές που δεν έχουν τα παιδάκια τους συνέχεια γιατί τα μοιράζονται με τον μπαμπά. Πρέπει να γίνεται κι αυτό αλλά είναι πολύ δύσκολο», είπε βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη.

Ένα χρόνο περίπου μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, η Ιωάννα Τούνη έχει μιλήσει ανοιχτά για τον πρώην σύντροφό της, αλλά και τους χρόνους που περνά ο καθένας, με τον γιο τους, Πάρη: «Όταν βγαίνει ο πρώην σύντροφός μου δημόσια και λέει ότι έχουμε συνεπιμέλεια στο παιδί μας και λέει ότι το έχουμε 15 και 15 φορές το μήνα ο καθένας ναι εκεί πρέπει να βγω και να πω “συγγνώμη, αυτό δεν ισχύει”.

Ο Πάρης πηγαίνει για 10 ημέρες ακριβώς στον μπαμπά του, που είναι και πάρα πολλές και αυτό θα ισχύει μέχρι να γίνει ο Πάρης 4 ετών που εκεί ξεκινάει υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε θα μείνει και μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Βάση κανονικών συνθηκών μια φορά τον μήνα τον πηγαίνω εγώ προσωπικά στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και μετά από 10 ημέρες τον παραλαμβάνω από το αεροδρόμιο. Κλείνουμε το ένα πράγματα που δεν ισχύει. Όπως και πολλά ακόμα που αφορούν εμένα και το παιδί μου και τίποτα άλλο», είχε αναφέρει η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο στο instagram.

Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
 

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
