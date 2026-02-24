Στο Ισραήλ μετά τη Σούδα το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Τζέραλντ Φορντ»

Εν μέσω ανησυχίας για σύρραξη με το Ιράν

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» κατέπλευσε στη Σούδα για ανεφοδιασμό, με επόμενο σταθμό το Ισραήλ.
  • Είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού, μήκους 333 μέτρων.
  • Σχεδιασμένο να λειτουργεί 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό πυρηνικού καυσίμου, μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη.
  • Η παρουσία του σχετίζεται με την προετοιμασία ΗΠΑ και Ισραήλ για πιθανό πόλεμο εναντίον του Ιράν.
  • Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται επίσης το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν» και 14 πολεμικά πλοία του Τραμπ.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου, το αμερικανικό «Τζέραλντ Φορντ»  κατέπλευσε στη Σούδα για να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, πυρομαχικά και προμήθειες, ενώ εξακολουθεί να  σοβεί ο φόβος για μια σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν. Επόμενος σταθμός του φέρεται να είναι το Ισραήλ

Στη Σούδα το θηριώδες αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ»

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων,  πρόκειται όχι μόνο για το μεγαλύτερο αλλά και για το πιο προηγμένο τεχνολογικά και ακριβότερο πολεμικό πλοίο που έχει κατασκευάσει ποτέ το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό. 

Στη Σούδα το θηριώδες αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

Στη Σούδα το θηριώδες αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ 

Το αεροπλανοφόρο που κατέπλευσε στη Σούδα έχει μήκος 333 μέτρα, περίπου όσο τρία γήπεδα ποδοσφαίρου και δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί για σχεδόν 20 χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό πυρηνικού καυσίμου, προσφέροντας τεράστια επιχειρησιακή ευελιξία και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη. 

Ο Τραμπ ένα βήμα πριν από τον μεγάλο πόλεμο με το Ιράν!

Είναι πολύτιμο για την άμυνα των Αμερικανών και για  να προστατεύει τις βάσεις τους στον Περσικό Κόλπο. 

Ο αρχικός σχεδιασμός έλεγε ότι θα παραμείνει στη Σούδα 4 μέρες. Μετά θα δέσει στη Χάιφα, καθώς, σύμφωνα με την Jerusalem Post, ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για πιθανό πόλεμο εναντίον του Ιράν. 

Το ρεπορτάζ του Star για τη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Το ρεπορτάζ του Star για τη συγκέντρωση πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή  

Ήδη στη Μέση Ανατολή βρίσκεται το αεροπλανοφόρο «Λίνκολν». Συνολικά, ο Τραμπ έχει στείλει 14 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. 

