Σία Κοσιώνη: Με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους πέταξαν χαρταετό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης γιόρτασαν την Καθαρά Δευτέρα με τον γιο τους, Δήμο, πετώντας χαρταετό.
  • Η Σία Κοσιώνη ανάρρωσε από σοβαρή περιπέτεια υγείας λόγω πνευμονιόκοκκου, που την οδήγησε σε ΜΕΘ.
  • Ευχαρίστησε δημόσια τον σύζυγό της, τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη στήριξή τους.
  • Συμβούλεψε το κοινό να εξετάσει το εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου, ανεξαρτήτως ηλικίας.
  • Τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της φροντίδας της υγείας.

Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης πέρασαν την Καθαρά Δευτέρα οικογενειακά μαζί με τον γιο τους, Δήμο. 

Η οικογένεια πήγε για το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού και ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων μοιράστηκε μία φωτογραφία με τη σύζυγό του και τον γιο τους, από την προσπάθειά τους!

Σία Κοσιώνη: Ξανά στο νοσοκομείο για επανέλεγχο μετά την πνευμονία

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Μπακογιάννης έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας:

"Πώς ξεκινήσαμε: με ενθουσιασμό.
Πώς συνεχίζουμε: με επιμονή.
Πώς τελειώσαμε: με εμπειρία.
Και του χρόνου ξανά από την αρχή με υγεία. Καλή Σαρακοστή!".

Οι δύσκολες μέρες για την οικογένεια Μπακογιάννη – Κοσιώνη έχουν περάσει καθώς η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναρρώνει μετά από τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε τον Ιανουάριο.

Η Σία Κοσιώνη εισήχθη στα τέλη Ιανουαρίου στο νοσοκομείο με συμπτώματα πνευμονιόκοκκου, τα οποία εξελίχθηκαν με σοβαρές επιπλοκές στους πνεύμονες και στην καρδιά, οδηγώντας την στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

Μετά από πολυήμερη νοσηλεία και επιστρέφοντας πλέον στο σπίτι της, η Σία Κοσιώνη θέλησε να μοιραστεί δημόσια τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα μηνύματά της, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα πρόληψης.

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, ευχαρίστησε θερμά τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη, τον γιο τους, τη μητέρα της, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όλους όσοι της έστειλαν μηνύματα στήριξης.

Αναλυτικά, η Σία Κοσιώνη έγραψε: «Μετά από πολυήμερη νοσηλεία επέστρεψα, επιτέλους, ασφαλής και ήρεμη στο σπίτι και την οικογένεια μου. "Υπεύθυνο” για την δοκιμασία που περάσαμε εγώ και οι άνθρωποί μου ήταν το μικρόβιο του πνευμονιόκοκκου, το οποίο "υποτίθεται" δεν έπρεπε να χτυπήσει με τέτοια σφοδρότητα ένα άτομο του δικού μου προφίλ. Κι όμως, το έκανε, με ό,τι επιπλοκή μάλιστα μπορούσε να προκαλέσει στους πνεύμονες και στην καρδιά. Γι’ αυτό, -μετά λόγου γνώσεως πια- θέλω να σας παροτρύνω να αφήσετε τα "υποτίθεται" στην άκρη και να συζητήσετε με το γιατρό σας το ενδεχόμενο να θωρακιστείτε με το υπάρχον εμβόλιο, παρότι συστήνεται μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε άτομα πάνω από 65 ετών. Μακάρι να μου το είχε πει κι εμένα κάποιος νωρίτερα και να μην είχα υποβληθεί σε αυτόν τον κίνδυνο και αυτήν την ταλαιπωρία.

Θέλω να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του METROPOLITAN HOSPITAL που στάθηκαν δίπλα μου από τη πρώτη στιγμή με φροντίδα, ευθύνη και ευαισθησία. Σε όλη μου την οικογένεια και ειδικά στον άνδρα μου, τον φύλακα άγγελό μου που έγινε 1000 κομμάτια για να είναι ταυτόχρονα παντού και δε με άφησε στιγμή να νιώσω μόνη και ευάλωτη. Στον μικρό μας άγγελο τον Δήμο μας, που υπήρξε από την πρώτη στιγμή θαρραλέος και δυνατός. Στον ακοίμητο φρουρό μου, τη μαμά μου. Αλλά και σε όλους εσάς φίλους, γνωστούς και αγνώστους που με σκεπάσατε με ένα ζεστό πέπλο αγάπης όλες αυτές τις δύσκολες μέρες χαρίζοντάς μου απλόχερα τεράστιες ποσότητες δύναμης και κουράγιου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Τέλος, να μην ξεχάσω το αγγελάκι που εκείνη τη νύχτα πετούσε σίγουρα κάπου κοντά μας πάνω από το κέντρο της Αθήνας.

Εις το επανιδείν, λοιπόν, σύντομα ελπίζω, και να θυμάστε να φροντίζετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο».

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
