Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»

Ραγίζει καρδιές το αντίο στη γιαγιά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.02.26 , 19:33 Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
23.02.26 , 18:45 MINI Aceman SE: Κατέκτησε το Τόκιο
23.02.26 , 18:26 Βελούχι: Ο γιος του 74χρονου ορειβάτη αναγνώρισε τη σορό του πατέρα του
23.02.26 , 18:11 Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
23.02.26 , 17:50 Πλασματικά έτη: Πότε συμφέρει η εξαγορά
23.02.26 , 17:10 Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο. Έκανα πέντε επεμβάσεις»
23.02.26 , 16:49 Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο «USS Gerald R. Ford»
23.02.26 , 16:08 Αίγιο: Εξιτήριο για τον 15χρονο που τραυματίστηκε από σκάγια
23.02.26 , 15:50 Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης
23.02.26 , 15:48 Κυψέλη: Aστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια
23.02.26 , 14:42 Μεξικό: Σκηνές χάους στους δρόμους - Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις πτήσεων
23.02.26 , 14:22 Μαρίκα Νίνου: O έρωτας με τον Τσιτσάνη και ο ξυλοδαρμός από την Μπέλλου
23.02.26 , 12:34 BAFTA 2026: Οι λαμπερές εμφανίσεις και οι νικητές των βρετανικών βραβείων
23.02.26 , 11:19 Masterchef: Tο αποψινό επεισόδιο αφιερωμένο στις κουζίνες όλου του κόσμου
23.02.26 , 10:51 Πατρινό Καρναβάλι: Εντυπωσιακή τελετή λήξης & καύση του βασιλιά Καρνάβαλου
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Στους ρυθμούς του Καρναβαλιού η Χριστίνα Κοντοβά με την Έιντα
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
Γωγώ Μπρέμπου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδερφή της, Χριστίνα Μπρέμπου
Άση Μπήλιου: Τύχη από εκεί που δεν το περιμένουμε – Ποια ζώδια ευνοούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το αντίο της ηθοποιού στην αγαπημένη της γιαγιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Λουκάκη θρηνεί την απώλεια της γιαγιάς της, Παναγιώτας Λουκάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 22 Φεβρουαρίου.
  • Η ηθοποιός ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία και συγκινητικά λόγια.
  • Η Δανάη εκφράζει τον ισχυρό δεσμό και την αγάπη που είχε για τη γιαγιά της.
  • Στη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στην αναγνωρισιμότητά της από τη σειρά 'Άγριες Μέλισσες'.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε χιουμοριστικές στιγμές από τις αντιδράσεις του κόσμου σχετικά με την αναγνωρισιμότητά της.

Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Λουκάκη, καθώς αποχαιρέτησε τη γιαγιά της, που έφυγε από τη ζωή, χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό story, δημοσίευσε φωτογραφία της πολυαγαπημένης της γιαγιάς και τη συνόδευσε με λόγια γεμάτα αγάπη, τρυφερότητα και νοσταλγία: «Αχ γεια σου γιαγιάκα μας, γειά σου μάτια μας μπλε. Παναγιώτα Λουκάκη, 1936 – 22/2/26».

Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»

Με αυτή τη λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική ανάρτηση, η Δανάη Λουκάκη θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της γιαγιάς της και να εκφράσει δημόσια το πένθος της. Τα λόγια της μαρτυρούν τον ισχυρό δεσμό που τις ένωνε, αλλά και τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για εκείνη.

Η απώλεια ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου αφήνει πάντα ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η αναγνωρισιμότητα από τις Άγριες Μέλισσες και οι...αντιδράσεις

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της πριν λίγο καιρό στην εκπομπή Καλύτερα Αργά είχε αναφέρει σχετικά με την αναγνωρισιμότητα που έλαβε από τη σειρά Άγριες Μέλισσες: «Κάποιοι στον δρόμο με αναγνωρίζουν και μου λένε “Μοιάζετε με μια ηθοποιό που έπαιζε στις Άγριες Μέλισσες” και λέω “Εγώ είμαι!” και μου λένε “Όχι, όχι, δεν έχετε καταλάβει”. Μέχρι να συνεννοηθούμε… Μου έχει τύχει δυο με τρεις φορές να καταλάβουν ότι είμαι εγώ».

Δανάη Λουκάκη: «Έχει σταματήσει και νεκροφόρα να με χαιρετήσει»

Όσο για τη δημοσιότητα και τις αντιδράσεις του κόσμου, η Δανάη εξομολογήθηκε με χιούμορ: «Νομίζουν ότι με ξέρουν από το supermarket, σαν να μένω κοντά τους, σαν να είμαι γειτόνισσα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας αναγνωρίζουν νομίζουν ότι είμαστε κωφοί και αρχίζει live σχολιασμός και κάνεις ότι δεν τους ακούς για να μην τους προσβάλλεις κι εσύ… Εγώ τις περισσότερες φορές πάω και συστήνομαι γιατί δεν πιστεύω ότι με γνωρίζουν».

Η ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις αστείες και συχνά απρόβλεπτες στιγμές, η αναγνώριση από το κοινό της δίνει ενέργεια και τη γεμίζει ικανοποίηση.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΛΟΥΚΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top