Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»

Σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βρίσκεται η Δανάη Λουκάκη, καθώς αποχαιρέτησε τη γιαγιά της, που έφυγε από τη ζωή, χθες, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η γνωστή ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί τη θλιβερή είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό story, δημοσίευσε φωτογραφία της πολυαγαπημένης της γιαγιάς και τη συνόδευσε με λόγια γεμάτα αγάπη, τρυφερότητα και νοσταλγία: «Αχ γεια σου γιαγιάκα μας, γειά σου μάτια μας μπλε. Παναγιώτα Λουκάκη, 1936 – 22/2/26».

Με αυτή τη λιτή αλλά βαθιά συναισθηματική ανάρτηση, η Δανάη Λουκάκη θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της γιαγιάς της και να εκφράσει δημόσια το πένθος της. Τα λόγια της μαρτυρούν τον ισχυρό δεσμό που τις ένωνε, αλλά και τη μεγάλη αγάπη που έτρεφε για εκείνη.

Η απώλεια ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου αφήνει πάντα ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η αναγνωρισιμότητα από τις Άγριες Μέλισσες και οι...αντιδράσεις

Η ηθοποιός σε συνέντευξή της πριν λίγο καιρό στην εκπομπή Καλύτερα Αργά είχε αναφέρει σχετικά με την αναγνωρισιμότητα που έλαβε από τη σειρά Άγριες Μέλισσες: «Κάποιοι στον δρόμο με αναγνωρίζουν και μου λένε “Μοιάζετε με μια ηθοποιό που έπαιζε στις Άγριες Μέλισσες” και λέω “Εγώ είμαι!” και μου λένε “Όχι, όχι, δεν έχετε καταλάβει”. Μέχρι να συνεννοηθούμε… Μου έχει τύχει δυο με τρεις φορές να καταλάβουν ότι είμαι εγώ».

Όσο για τη δημοσιότητα και τις αντιδράσεις του κόσμου, η Δανάη εξομολογήθηκε με χιούμορ: «Νομίζουν ότι με ξέρουν από το supermarket, σαν να μένω κοντά τους, σαν να είμαι γειτόνισσα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μας αναγνωρίζουν νομίζουν ότι είμαστε κωφοί και αρχίζει live σχολιασμός και κάνεις ότι δεν τους ακούς για να μην τους προσβάλλεις κι εσύ… Εγώ τις περισσότερες φορές πάω και συστήνομαι γιατί δεν πιστεύω ότι με γνωρίζουν».

Η ηθοποιός τόνισε ότι, παρά τις αστείες και συχνά απρόβλεπτες στιγμές, η αναγνώριση από το κοινό της δίνει ενέργεια και τη γεμίζει ικανοποίηση.