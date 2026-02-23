Κυψέλη: Aστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια

Δείτε το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε ληστεία σε καφετέρια στην Κυψέλη. Δόθηκε μάχη σώμα με σώμα, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της Κατερίνας Ρίστα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Δύο άνδρες, που φορούσαν κράνη και full face και κρατούσαν κουτιά με πίτσες, προσποιούμενοι τους διανομείς, μπήκαν σε καφετέρια στην Κυψέλη. Ο ιδιοκτήτης και οι θαμώνες κοιτάζοντάς τους, αντιλήφθηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ξαφνικά, οι άνδρες πέταξαν τα κουτιά κι εμφάνισαν όπλα, απειλώντας τους παρευρισκόμενους. Όλοι πάγωσαν. Για καλή τύχη όμως των θαμώνων, ανάμεσά τους υπήρχε κι ένας αστυνομικός της Ασφάλειας, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Χωρίς υπηρεσιακό όπλο, χωρίς αλεξίσφαιρο, μόνο με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, σηκώθηκε από τη θέση του και όρμησε κατά πάνω τους.

Αρχικά, ξεκίνησε να τους πετά ποτήρια και καρέκλες, προσπαθώντας να τους προκαλέσει σύγχυση. Τους πλησίαζε σταδιακά. Ο χώρος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τους θαμώνες να έχουν σκύψει στο πάτωμα.

Ο αστυνομικός βρέθηκε μια ανάσα από τους ληστές και τότε εκείνοι του έριξαν σπρέι πιπεριού. «τυφλώνοντάς τον». Εκείνος κατάλαβε ότι τα όπλα είναι ρέπλικα και συνέχισε να παλεύει.

Στη συνέχεια, οι δράστες το έβαλαν στα πόδια. Ο αστυνομικός κάλεσε τους συναδέλφους του και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό στα στενά της Κυψέλης, γύρω από τη Φωκίωνος Νέγρη. Οι δράστες αναζητούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο άνδρας της Ασφάλειας είπε σε συναδέλφους τους: «Έκανα απλώς τη δουλειά μου και θα το έκανα πάλι. Κινδύνευε κόσμος. Δε θα το άφηνα έτσι».

