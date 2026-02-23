Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης

Οι διασώστες ξεκίνησαν από σήμερα νωρίς το πρωί τις έρευνες Βελούχι της Ευρυτανίας και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 74χρονο ορειβάτη, ο οποίος φαίνεται ότι είχε πέσει σε χαράδρα, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο που χάθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Έχουν εντοπίσει από ψηλά το σημείο που βρίσκεται. Το βρήκαν ακολουθώντας πατημασιές. Δεν τον είχε σκεπάσει το χιόνι και προσπαθούν να τον προσεγγίσουν, αλλά το σημείο είναι δύσβατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δε δίνει σημάδια ζωής.

Ο 74χρονος έμπειρος ορειβάτης συμμετείχε σε πολυμελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά και είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην κορυφή του βουνού.

«Έμεινε πιο πίσω από την ομάδα και επικοινωνούσε μαζί τους τηλεφωνικά ότι προχωράει προς την ομάδα, αλλά δε συναντήθηκαν ποτέ», είπε στο Star ο υπεύθυνος του Χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, Μανώλης Μπαχλαβάς.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή των ερευνών. Η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική λόγω της ομίχλης και οι θερμοκρασίες πολικές. Για ώρα τα συνεργεία παρέμεναν σε επιφυλακή, καθώς δε μπορούσαν να επιχειρήσουν.

«Τρομακτικά δυνατός άνεμος, ομίχλη που δε βλέπαμε στα 10 μέτρα και αποπροσανατολισμός πλήρης», πρόσθεσε ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού.

Για τον εντοπισμό του ορειβάτη επιστρατεύτηκαν και drones. Σήμερα, οι καιρικές συνθήκες διευκόλυναν την επιχείρηση. Τρεις ομάδες της ΕΜΑΚ από την Αθήνα, τη Λαμία και τη Λάρισα με 15 άτομα συμμετείχαν στις έρευνες, εστιάζοντας σε δύσβατα σημεία, απόκρημνες πλαγιές και χαράδρες.