Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης

Έχουν εντοπίσει από ψηλά το σημείο που βρίσκεται

Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 23.02.26, 13:27
Βελούχι Ευρυτανίας: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δύσκολη επιχείρηση διάσωσης/ ρεπορτάζ Άρη Λάμπου- Δήμητρας Τζιότζιου , Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star - 22/2/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης στο Βελούχι, Ευρυτανίας, μετά από έρευνες διασωστών.
  • Ο ορειβάτης είχε πέσει σε χαράδρα, περίπου 1 χλμ. από το σημείο που χάθηκε, και δεν δείχνει σημάδια ζωής.
  • Συμμετείχε σε ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά και είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά πριν χαθεί.
  • Οι έρευνες επηρεάστηκαν από ακραίες καιρικές συνθήκες, με μηδενική ορατότητα και πολικές θερμοκρασίες.
  • Επιστρατεύτηκαν drones και τρεις ομάδες της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό του.

Οι διασώστες ξεκίνησαν από σήμερα νωρίς το πρωί τις έρευνες Βελούχι της Ευρυτανίας και κατάφεραν να εντοπίσουν τον 74χρονο ορειβάτη, ο οποίος φαίνεται ότι είχε πέσει σε χαράδρα, σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από το σημείο που χάθηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άρη Λάμπου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Έχουν εντοπίσει από ψηλά το σημείο που βρίσκεται. Το βρήκαν ακολουθώντας πατημασιές. Δεν τον είχε σκεπάσει το χιόνι και προσπαθούν να τον προσεγγίσουν, αλλά το σημείο είναι δύσβατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δε δίνει σημάδια ζωής. 

Ο 74χρονος έμπειρος ορειβάτης συμμετείχε σε πολυμελή ομάδα ορειβατών από τον Φυσιολατρικό Όμιλο Πειραιά και είχε μεταβεί στην περιοχή με σκοπό την ανάβαση στην κορυφή του βουνού. 

Βελούχι: Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις ο 74χρονος ορειβάτης

«Έμεινε πιο πίσω από την ομάδα και επικοινωνούσε μαζί τους τηλεφωνικά ότι προχωράει προς την ομάδα, αλλά δε συναντήθηκαν ποτέ», είπε στο Star ο υπεύθυνος του Χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου, Μανώλης Μπαχλαβάς.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ομαλή διεξαγωγή των ερευνών. Η ορατότητα ήταν σχεδόν μηδενική λόγω της ομίχλης και οι θερμοκρασίες πολικές. Για ώρα τα συνεργεία παρέμεναν σε επιφυλακή, καθώς δε μπορούσαν να επιχειρήσουν.

«Τρομακτικά δυνατός άνεμος, ομίχλη που δε βλέπαμε στα 10 μέτρα και αποπροσανατολισμός πλήρης», πρόσθεσε ο υπεύθυνος του χιονοδρομικού.

Για τον εντοπισμό του ορειβάτη επιστρατεύτηκαν και drones. Σήμερα, οι καιρικές συνθήκες διευκόλυναν την επιχείρηση. Τρεις ομάδες της ΕΜΑΚ από την Αθήνα, τη Λαμία και τη Λάρισα με 15 άτομα συμμετείχαν στις έρευνες, εστιάζοντας σε δύσβατα σημεία, απόκρημνες πλαγιές και χαράδρες.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΒΕΛΟΥΧΙ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ
 |
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΣ
 |
74ΧΡΟΝΟΣ
