Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Στα 50 εκατοστά το χιόνι- Απαγόρευση κυκλοφορίας

Εικόνες από τους χιονισμένους δρόμους της Νέας Υόρκης/ ΑΡ credit WABC-TV

Με μια ιστορική χιονόπτωση είναι αντιμέτωπη η Νέα Υόρκη εδώ και λίγες ώρες. Η χιονοκαταιγίδα άρχισε να πλήττει τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, θέτοντας 59 εκατομμύρια ανθρώπους σε ετοιμότητα για την επερχόμενη κακοκαιρία και προκαλώντας διακοπές ρεύματος και απαγόρευση ταξιδιών στη Νέα Υόρκη.

Αντιμέτωπη με μια ιστορική χιονοκαταιγίδα η Νέα Υόρκη/ AP Photo/Pamela Hassell

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση των μετακινήσεων στη μεγαλούπολη των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία αναμένεται να πληγεί από μια σφοδρή χιονοθύελλα.

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21:00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», τοπική ώρα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Διευκρίνισε ότι οι δρόμοι, οι αυτοκινητόδρομοι και οι γέφυρες της πόλης θα είναι κλειστοί για την κυκλοφορία, όμως θα επιτραπούν «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις».

Αντιμέτωπη με μια ιστορική χιονοκαταιγίδα η Νέα Υόρκη/ AP Photo/Pamela Hassell

Η πόλη «δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια», προειδοποίησε ο Μαμντάνι, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, με χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, θα κλείσουν όλοι οι δρόμοι και θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για όλα τα αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια και ηλεκτρικά ποδήλατα, διευκρίνισε.

Στα λευκά η Νέα Υόρκη: Στα 50 εκατοστά το χιόνι/ AP Photo/Pamela Hassell

Το χιόνι αναμένεται να φτάσει τα 45-60 εκατοστά, ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα 70 σε ορισμένες περιοχές.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν επηρεάσει περισσότερους από 150.000 ανθρώπους στις βορειοανατολικές πολιτείες μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων 60.000 μόνο στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το BBC. Δεκάδες χιλιάδες ακόμη παραμένουν χωρίς ρεύμα στη Βιρτζίνια, το Ντέλαγουερ και το Μέριλαντ, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης PowerOutage.us.

Αντιμέτωπη με μια ιστορική χιονοκαταιγίδα η Νέα Υόρκη/ AP Photo/Pamela Hassell

Περίπου 5.500 πτήσεις στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν την Κυριακή και εκατοντάδες άλλες καθυστέρησαν, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης FlightAware.

Και άλλες πόλεις των ανατολικών ΗΠΑ, όπως η Βοστώνη, προετοιμάζονται για την επερχόμενη κακοκαιρία. Στα τέλη Ιανουαρίου, από τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 άνθρωποι.