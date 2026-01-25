ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 20 πολιτείες εξαιτίας του χιονιά

25.01.26 , 14:41 ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 20 πολιτείες εξαιτίας του χιονιά
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 20 πολιτείες εξαιτίας του χιονιά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας προβλέπεται να πλήξει σήμερα το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ, αφού προκάλεσε έντονες χιονοπτώσεις στα κεντρικά, απειλώντας εκατομμύρια Αμερικανούς με διακοπή ρεύματος και το δίκτυο μεταφορών με παράλυση λόγω των πολικών θερμοκρασιών.

Σε πολλά σούπερ μάρκετ, άδειασαν τα ράφια μετά τις προβλέψεις της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS) που έκανε λόγο για σφοδρές χιονοπτώσεις και παγετό με πιθανόν «καταστροφικές» επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, 20 πολιτείες καθώς και η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Περισσότερες από 9.500 πτήσεις προς ή από τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί για σήμερα, μετά τις 4.000 και πλέον που ακυρώθηκαν χθες, ενώ χιλιάδες άλλα δρομολόγια έχουν καθυστερήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware.

Χιόνα στην Ουάσινγκτον/ AP Photo/Alex Brandon

Χιόνα στην Ουάσινγκτον/ AP Photo/Alex Brandon

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα, που χαρακτηρίστηκε «ασυνήθιστα εκτεταμένη και παρατεταμένη» από την NWS, προκλήθηκε καθώς πολύ ψυχρές μάζες ήρθαν από τον Καναδά.

Στη Νέα Υόρκη, όπου οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και στο Σέντραλ Παρκ προβλέπεται το ύψος του χιονιού να φθάσει τα 30 εκατοστά, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν σήμερα τις μη απαραίτητες μετακινήσεις. Μέσα στην ημέρα θα ληφθεί απόφαση για το πιθανό κλείσιμο των σχολείων αύριο και στην περίπτωση αυτή τα μαθήματα θα γίνουν διαδικτυακά.

Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν χθες στο κεντρικό τμήμα των ΗΠΑ, κυρίως στο Κάνσας, την Οκλαχόμα και το Μιζούρι, όπου σε κάποιες περιοχές χθες βράδυ το ύψος το χιονιού έφθασε τα 20 εκατοστά, σύμφωνα με το NWS.

Χιόνια στο Κάνσας/ AP Photo/Charlie Riedel

Χιόνια στο Κάνσας/ AP Photo/Charlie Riedel

Το Ντάλας, μια πόλη στα νότια που είναι συνηθισμένη σε ηπιότερες θερμοκρασίες, είδε το θερμόμετρο να δείχνει μείον 6 βαθμούς Κελσίου.

Στο Χιούστον, που έχει σχεδόν 2,4 εκατ. κατοίκους, άνοιξαν χθες το απόγευμα κέντρα υποδοχής, κυρίως για αστέγους.

Οι αρχές έσπευσαν να διαβεβαιώσουν ότι αυτή τη φορά το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος του Τέξας θα αντέξει, μετά τη γενικευμένη βλάβη που υπέστη κατά την τελευταία μεγάλη χειμερινή καταιγίδα το 2021.

Χιόνια στο Τέξας/ AP Photo Julio Cortez

Χιόνια στο Τέξας/ AP Photo Julio Cortez

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα poweroutage.us, περίπου 170.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, εκ των οποίων περίπου 50.0000 στο Τέξας και 70.000 στη Λουιζιάνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ενέκρινε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 12 πολιτείες στα νότια και την ανατολική ακτή, κάτι που θα επιτρέψει την ταχύτερη ανάπτυξη μέσων της Fema, της αμερικανικής υπηρεσίας διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

