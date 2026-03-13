Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»

«Περπατούσα στην Αριστοτέλους βαμμένος, με τις ζαρτιέρες, στρας, τακούνια»

Πασχάλης Τσαρούχας: «Σε λίγο κλείνω τα 60, μεγαλώνω ωραία»/ Βuongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πασχάλης Τσαρούχας μίλησε για την πρώην σύζυγό του, Θεοφανία Παπαθωμά, χαρακτηρίζοντάς την ως 'πολύ δύσκολο άνθρωπο'.
  • Η σχέση τους ξεκίνησε το 2005 κατά τη διάρκεια της παράστασης Rocky Horror Show στο Θέατρο Βικτώρια.
  • Παντρεύτηκαν το 2006 και χώρισαν το 2013, αποκτώντας έναν γιο, τον Αχιλλέα.
  • Ο Τσαρούχας θυμάται στιγμές από την εγκυμοσύνη της Παπαθωμά, όπως την επιθυμία της για πατατάκια.
  • Αυτή την περίοδο, ο Τσαρούχας ερμηνεύει τον Αλέξη Ζορμπά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας στη νέα του συνέντευξη μίλησε για την πρώην σύζυγό του Θεοφανία Παπαθωμά και την περίοδο που έγιναν ζευγάρι.

Ο δημοσιογράφος του «ΟΚ» είπε στον ηθοποιό: «Αναζητώντας στο Διαδίκτυο, εντόπισα ότι στο Πρωινό ΑΝΤ1 που παρουσίαζαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Σίσσυ Χρηστίδου είχες δηλώσει για τη Θεοφανία Παπαθωμά: ''Η γυναίκα μου με γνώρισε ενώ φορούσα ψηλοτάκουνα''.

Με τον Πασχάλη Τσαρούχα να εξηγεί: «Δεν ειπώθηκε έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, τη Θεοφανία την κατάφερα ενώ φορούσα 12ποντα».

Παπαθωμά - Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους

Πασχάλης Τσαρούχας και Θεοφανία Παπαθωμά έπαιξαν το μακρινό 2005, μαζί στο Θέατρο Βικτώρια το Rocky Horror Show με τον ηθοποιό να έχει τον ρόλο του εκκεντρικού τρανσέξουαλ δρ Φρανκ.

«Η Θεοφανία ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, όχι με την κακή έννοια, αλλά ιδιαίτερος, απαιτητικός. Μια πολύ όμορφη και γνωστή κοπέλα που την ήθελαν όλοι. Ε, εγώ έκανα κάτι που δεν ήταν και πολύ στρέιτ, ας πούμε. Και ίσως τελικά αυτό τη γοήτευσε, η σιγουριά του πόσο στρέιτ είμαι. Θυμάμαι τότε έκανα τρελές τρολιές.

Η Θεοφανία ήταν έγκυος στον Αχιλλέα και ζητούσε στα καμαρίνια πατατάκια. Έλεγαν οι συνάδελφοι να πάνε να φέρουν. «Όχι, θα βγω εγώ», βαμμένος, με τις ζαρτιέρες, στρας, τακούνια. Περπατούσα έτσι στην Αριστοτέλους και πήγαινα στο περίπτερο να φέρω πατατάκια για το παιδί μου. (Γελάει.) Το διασκέδαζα. Το έκανα επίτηδες. Ήθελα να σοκάρω τον κόσμο στον δρόμο», είπε ο ηθοποιός.

Τσαρούχας και Παπαθωμά υπήρξαν για αρκετά χρόνια ζευγάρι. Παντρεύτηκαν το 2006 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό το 2013.

Πασχάλης Τσαρούχας- Θεοφανία Παπαθωμά, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2020/  NDP 

Πασχάλης Τσαρούχας- Θεοφανία Παπαθωμά, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2020/  NDP 

Ο γιος τους, Αχιλλέας, γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 2006. 

Ο 60χρονος σε λίγους μήνες Έλληνας ηθοποιός, Πασχάλης Τσαρούχας, αυτή την περίοδο ζωντανεύει τον θρυλικό Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη στη σκηνή του Θεάτρου της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη –σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη– στη νέα μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

