Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»

Ο Πασχάλης Τσαρούχας στη νέα του συνέντευξη μίλησε για την πρώην σύζυγό του Θεοφανία Παπαθωμά και την περίοδο που έγιναν ζευγάρι.

Ο δημοσιογράφος του «ΟΚ» είπε στον ηθοποιό: «Αναζητώντας στο Διαδίκτυο, εντόπισα ότι στο Πρωινό ΑΝΤ1 που παρουσίαζαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Σίσσυ Χρηστίδου είχες δηλώσει για τη Θεοφανία Παπαθωμά: ''Η γυναίκα μου με γνώρισε ενώ φορούσα ψηλοτάκουνα''.

Με τον Πασχάλη Τσαρούχα να εξηγεί: «Δεν ειπώθηκε έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, τη Θεοφανία την κατάφερα ενώ φορούσα 12ποντα».

Πασχάλης Τσαρούχας και Θεοφανία Παπαθωμά έπαιξαν το μακρινό 2005, μαζί στο Θέατρο Βικτώρια το Rocky Horror Show με τον ηθοποιό να έχει τον ρόλο του εκκεντρικού τρανσέξουαλ δρ Φρανκ.

«Η Θεοφανία ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος, όχι με την κακή έννοια, αλλά ιδιαίτερος, απαιτητικός. Μια πολύ όμορφη και γνωστή κοπέλα που την ήθελαν όλοι. Ε, εγώ έκανα κάτι που δεν ήταν και πολύ στρέιτ, ας πούμε. Και ίσως τελικά αυτό τη γοήτευσε, η σιγουριά του πόσο στρέιτ είμαι. Θυμάμαι τότε έκανα τρελές τρολιές.

Η Θεοφανία ήταν έγκυος στον Αχιλλέα και ζητούσε στα καμαρίνια πατατάκια. Έλεγαν οι συνάδελφοι να πάνε να φέρουν. «Όχι, θα βγω εγώ», βαμμένος, με τις ζαρτιέρες, στρας, τακούνια. Περπατούσα έτσι στην Αριστοτέλους και πήγαινα στο περίπτερο να φέρω πατατάκια για το παιδί μου. (Γελάει.) Το διασκέδαζα. Το έκανα επίτηδες. Ήθελα να σοκάρω τον κόσμο στον δρόμο», είπε ο ηθοποιός.

Τσαρούχας και Παπαθωμά υπήρξαν για αρκετά χρόνια ζευγάρι. Παντρεύτηκαν το 2006 και ανακοίνωσαν τον χωρισμό το 2013.

Πασχάλης Τσαρούχας- Θεοφανία Παπαθωμά, σε θεατρική πρεμιέρα, το 2020/ NDP

Ο γιος τους, Αχιλλέας, γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 2006.

Ο 60χρονος σε λίγους μήνες Έλληνας ηθοποιός, Πασχάλης Τσαρούχας, αυτή την περίοδο ζωντανεύει τον θρυλικό Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη στη σκηνή του Θεάτρου της Μονής Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη –σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη– στη νέα μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.