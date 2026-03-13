Νικήτας Ποθουλάκης: Νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AIGLON GROUP

Η Aiglon Group A.E. είναι εταιρεία του ομίλου Συγγελίδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.03.26 , 11:12 Ελένη Χατζίδου: «Είμαι έτοιμη να κυκλοφορήσω κάτι δισκογραφικά»
13.03.26 , 11:06 Συρίχα: «Ήθελαν να βάλουν το Ρουκ Ζουκ στον πάγο για δύο χρόνια»
13.03.26 , 11:03 Geely: Πρώτη σε πωλήσεις στην Κίνα και τον Φεβρουάριο
13.03.26 , 11:03 Σκορδά για Μενεγάκη: «Είναι χυδαίο -Όποιος το σκέφτηκε, να ντρέπεται»
13.03.26 , 10:56 Καιρός: Άνοιξη μέχρι τη Δευτέρα - Πότε αλλάζει ο καιρός
13.03.26 , 10:43 Eπίδομα 300 ευρώ για ανέργους - Ποιοι είναι δικαιούχοι
13.03.26 , 10:33 Μαρία Ιωαννίδου: «Όταν γνώρισα τη Ναταλία Γερμανού ήταν κόρη μου»
13.03.26 , 10:05 Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση
13.03.26 , 09:40 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου
13.03.26 , 09:34 Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο
13.03.26 , 09:18 Αυτό το συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση
13.03.26 , 09:14 Λιτόχωρο: Aγέλη σκύλων επιτέθηκε σε τουρίστρια - Στη ΜΕΘ η 60χρονη
13.03.26 , 09:05 Νικήτας Ποθουλάκης: Νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AIGLON GROUP
13.03.26 , 09:03 Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
13.03.26 , 09:03 Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
Ελένη Μενεγάκη: Οργισμένη απάντηση στις φήμες χωρισμού από τον Παντζόπουλο
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Ανατροπή στο MasterChef: Κανείς δεν περίμενε αυτήν την αποχώρηση!
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Γερμανού – Ιωαννίδου: Κοινή εμφάνιση σε εκδήλωση για τον Φρέντυ Γερμανό
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Νικήτας Ποθουλάκης: Νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της AIGLON GROUP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η AIGLON GROUP A.Ε., εταιρεία μέλος του Ομίλου Συγγελίδη, καλωσορίζει τον κ. Νικήτα Ποθουλάκη ως νέο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.Ο κ. Ποθουλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και η γνώση και η επαγγελματική του πορεία αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου και στην ενίσχυση των στρατηγικών του στόχων.Το Διοικητικό Συμβούλιο του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και προσβλέπει σε μία δημιουργική και παραγωγική συνεργασία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ
 |
AIGLON GROUP A.Ε
 |
ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top