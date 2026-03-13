Γιώργος Γιαννόπουλος: «Διατηρώ με όλες τις πρώην μου τις καλύτερες σχέσεις»

«Είπα ότι είμαι ευτυχισμένος γιατί τα κορίτσια μου με φτάσανε εδώ»

Γ. Γιαννόπουλος: «Μπακούρι είμαι κάποιες μέρες, όχι συνέχεια»/ Καλύτερα Αργά
Καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα ήταν ο Γιώργος Γιαννόπουλος, το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για την προσωπική του ζωή αποκαλύπτοντας δημόσια πως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάποια σύντροφος στη ζωή του. «Είμαι μπακούρι» είπε.

Γιώργος Γιαννόπουλος: Η ζωή, η καταγωγή, οι ρόλοι και οι έρωτες!

«Διατηρώ με όλες τις πρώην μου τις καλύτερες σχέσεις. Μια φορά σε μια συνέντευξη είπα ότι είμαι ευτυχισμένος γιατί τα κορίτσια μου με φτάσανε εδώ. Με ρώτησαν πόσα κορίτσια έχω γιατί νόμιζαν έχω παιδιά. Οι γυναίκες με φτάσανε εδώ πέρα. Με πήγανε μπροστά. Είμαι ευτυχισμένος για αυτό που είμαι τώρα και για ό,τι έχω περάσει. Είμαι εδώ, αναπνέω και τα λέμε. Οι σχέσεις δεν γίνονται κάθε μέρα, δεν υπάρχουν. Τώρα είμαι μπακούρι, μπορεί να υπάρξει ένα διάστημα για εμένα που είμαι μόνος. Πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί θα ζευγαρώσουν», αποκάλυψε ο Γιώργος Γιαννόπουλος. 

γιωργος γιαννοπουλος

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος αναφέρθηκε επίσης σε γνωστή τηλεκριτικό που δεν είχε μιλήσει με θετικά σχόλια για το «Το σόι σου».

«Έχω να πω ότι όταν πρωτοβγήκε το “Σόι σου”, σε ένα άλλο κανάλι απέναντι είχε παιχτεί μια άλλη σειρά τύπου οικογενειακή. Μια τηλεκριτικός είχε γράψει ότι το “Σόι” είναι παλιομοδίτικο και τα λοιπά ενώ το άλλο το εξύμνησε, το οποίο κόπηκε στους έξι μήνες. Δεν θα πω ποια κυρία είναι, το άλλο κόπηκε στους έξι μήνες και το “Σόι” θα παίζεται στους αιώνες των αιώνων. Γιατί; Γιατί είναι το κλασικό. Για το κλασικό, λοιπόν, έχω να πω στους μετα-μοντερνιστές ή στους μετα-μοντέρνους που τα έκαναν… και είναι μια μορφή καταγγελίας αυτό, φοβάστε το κλασικό, ρε συ. Φοβόμαστε το απλό, το οποίο απλό είναι το κλασικό και εν τέλει είναι το πιο μοντέρνο» δήλωσε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
