Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου

Η στιγμή που καταρρέει σε κάδο σκουπιδιών

Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον 20χρονο να καταρρέει μετά από μαχαιριά στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
  • Η επίθεση φέρεται να είχε οπαδικά κίνητρα, αλλά οι έρευνες στρέφονται και σε προσωπικά κίνητρα.
  • Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από σοβαρό τραύμα στον θώρακα.
  • Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ερευνά την υπόθεση και συλλέγει μαρτυρίες.
  • Οι δράστες φέρεται να είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά και να έστησαν ενέδρα στον νεαρό.

Bίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου με μαχαίρι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης έρχεται στο φως.  

Θεσσαλονίκη: Nεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα - Οπαδικά τα κίνητρα

Στο βίντεο που καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά την επίθεση και δημοσίευσε η ΕρτNews σε κεντρικό δρόμο της Καλαμαριάς, στην οδό Αργοναυτών, φαίνεται ο 20χρονος να καταρρέει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων, αφού διένυσε μερικά μέτρα τρέχοντας μαζί με δύο φίλους του.  

Νωρίτερα, οι τρεις νεαροί είχαν απομακρυνθεί από το σημείο, μετά από επίθεση που δέχθηκαν που σύμφωνα με τις αρχές είχαν οπαδικά κίνητρα. Οι φίλοι του, ωστόσο, φαίνεται ότι δεν αντιλήφθηκαν πόσο σοβαρό ήταν το τραύμα του. Λίγο αργότερα σωριάστηκε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του. 

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία του 20χρονου

Οι φίλοι, σε κατάσταση σοκ, μαζί με έναν πολίτη που περνούσε από εκεί, προσπάθησαν να του προσφέρουν βοήθεια και κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και την αστυνομία.  

Στο σημείο έφτασε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά. 

Ο νεαρός μεταφέρθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ωστόσο οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε σοβαρό τραύμα στον θώρακα που φέρεται να προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα. 

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ενώ η έρευνα έχει δοθεί και στο Τμήμα Αθλητικής Βία.

Θεσσαλονίκη: Αποκλείστηκε η εκδοχή του οπαδικού επεισοδίου - Τι ερευνάται

Την ίδια ώρα, προκύπτουν νέα δεδομένα για τα κίνητρα της επίθεσης. Αν και οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πιθανό οπαδικό επεισόδιο, τα νεότερα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαιώνουν αυτό το σενάριο. Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι άγνωστοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, έστησαν ενέδρα στον 20χρονο και τον τραυμάτισαν θανάσιμα με μαχαίρι στην πλάτη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός ποδοσφαιρικού συλλόγου, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια. Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν σε δικογραφία, μαζί με άλλα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

 

