Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση

Σχεδιασμένο για την Ευρώπη

Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Η Kia έθεσε την εξέλιξη σε θέματα Noise, Vibration and Harshness (NVH) στο επίκεντρο της ανάπτυξης του Kia EV2, με στόχο να προσφέρει στους Ευρωπαίους πελάτες μια ήρεμη και καλά ελεγχόμενη καμπίνα. Σχεδιασμένο, αναπτυγμένο, μηχανολογικά εξελιγμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το μοντέλο αναπτύσσει  υψηλό επίπεδο ακουστικής άνεσης στην κατηγορία των συμπαγών ηλεκτρικών οχημάτων. 

Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση

Το Kia EV2 φέρνει την ηλεκτρική κινητικότητα στην κατηγορία B-SUV, καθιστώντας τα ηλεκτρικά οχήματα πιο προσιτά. Δύο επιλογές μπαταρίας, 42,2 kWh και 61,0 kWh, προσφέρουν εκτιμώμενη αυτονομία έως 317 και 453 km αντίστοιχα (WLTP σε αναμονή). Με ταχεία φόρτιση 400V DC, επιλογές φόρτισης AC 11 kW και 22 kW, καθώς και λειτουργίες όπως EV route planning, Plug & Charge και αμφίδρομη φόρτιση, το EV2 υποστηρίζει τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια, διευκολύνοντας παράλληλα την καθημερινή χρήση. 

Το EV2 αποτελεί το συμπαγές αυτοκίνητο της Kia για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, προσφέροντας άνετο χώρο για τα πόδια, ευέλικτα πίσω καθίσματα και χώρο αποσκευών έως 403 λίτρα. Διαθέτει τριπλή οθόνη, ενημερώσεις OTA και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.  

Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση

Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, το Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) χρησιμοποίησε προηγμένες αριθμητικές προσομοιώσεις, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα έναντι του θορύβου του δρόμου σε υψηλές ταχύτητες. Οι δοκιμές NVH σε δυναμόμετρο επέτρεψαν ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Έτσι οι μηχανικοί μπορούσαν να απομονώσουν συγκεκριμένες συχνότητες και να εφαρμόσουν στοχευμένες λύσεις αποτελεσματικά. Η μέθοδος αυτή εξαλείφει εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι μεταβολές του καιρού ή η διαφοροποίηση των οδοστρωμάτων. 

Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση

Για τη μείωση του θορύβου κύλισης, το EV2 εξοπλίζεται με ελαστικά ακουστικής τεχνολογίας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν την τονική διείσδυση θορύβου. Τα ελαστικά συμπληρώνονται από ειδικά εξελιγμένα και απορροφητικά υλικά στα θόλους των τροχών που μειώνουν τα αντιλαμβανόμενα επίπεδα ήχου. Για τη μείωση του θορύβου από τον αέρα, τα ακουστικά κρύσταλλα θυρών και το ακουστικό παρμπρίζ περιορίζουν σημαντικά τον θόρυβο από τη ροή του αέρα σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, συμβάλλοντας σε ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον καμπίνας. 

Παρότι οι ηλεκτρικοί κινητήρες είναι πιο αθόρυβοι από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, εξαρτήματα ειδικά για EV, όπως ο μετατροπέας inverter και ο μετατροπέας DC/DC, μπορούν να παράγουν τονικούς ήχους υψηλής συχνότητας. Το EV2 αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα μέσω ενός ειδικού πακέτου ηχομόνωσης, που περιλαμβάνει εσωτερική μόνωση ταμπλό, απορροφητικό υλικό στο frunk και βελτιστοποιημένη επένδυση στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί μειώνουν τη μετάδοση υψηλών συχνοτήτων και δημιουργούν ένα συνεκτικό ακουστικό προφίλ. 

Kia EV2: Θέτει νέο σημείο αναφοράς για την ηχομόνωση

Διαχείριση ήχων σε EV 

Ο σχεδιασμός των προειδοποιητικών ήχων στο EV2 υποστηρίζει επίσης την ασφάλεια και τη χρηστικότητα. Ο ήχος προειδοποίησης για τους πεζούς ενημερώνει τους άλλους χρήστες του δρόμου, ενώ παραμένει διακριτικός για τους επιβάτες. Ο ήχος ειδοποίησης του συστήματος Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) έχει ρυθμιστεί προσεκτικά ώστε να παρέχει σαφή καθοδήγηση χωρίς να γίνεται ενοχλητικός με την πάροδο του χρόνου. 

KIA
 |
KIA EV2
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
