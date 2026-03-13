Geely: Πρώτη σε πωλήσεις στην Κίνα και τον Φεβρουάριο

Geely: Πρώτη σε πωλήσεις στην Κίνα και τον Φεβρουάριο
Εντυπωσιακά έχει ξεκινήσει το 2026 για την Geely, κάτι που συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο. Οι ταξινομήσεις 206.160 οχημάτων τον μήνα που πέρασε στην εγχώρια αγορά της Geely Auto, ανέβασαν τις συνολικές πωλήσεις από την αρχή του έτους στις 476.237, εδραιώνοντας την εταιρεία στην πρώτη θέση των πωλήσεων στην τεράστια κινεζική αγορά, τη μεγαλύτερη παγκοσμίως. Περισσότερες από τις μισές από αυτές τις πωλήσεις (241.740) αντιστοιχούν σε οχήματα νέας ενέργειας, ήτοι αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά, υβριδικά ή με εναλλακτικά καύσιμα. Πρόκειται για μία αύξηση 10% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. 

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εξαγωγική δυναμική της Geely Auto. Τα 60.879 οχήματα που προωθήθηκαν σε αγορές εκτός Ασίας, αντιπροσωπεύουν μία αύξηση 138% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Το σημαντικότερο, 40.852 από αυτά ή περίπου τα 2/3, ήταν οχήματα νέας ενέργειας, κάτι που υπογραμμίζει την αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση που απολαμβάνει η μάρκας ως κορυφαίος κατασκευαστής τέτοιων οχημάτων.  

Ειδικότερα, αν εστιάσει κάποιος σε μοντέλα που διατίθενται ήδη και στην ελληνική αγορά: 

Οι πωλήσεις του Geely EX5, έχουν ξεπεράσει παγκοσμίως τις 250.000 από το λανσάρισμά του. Στην Ελλάδα, το μοντέλο που λανσαρίστηκε το δεύτερο μισό του 2025 έτυχε ευρείας αποδοχής και με παρουσία στη χώρα μας μόλις έξι μηνών, κατάφερε εντούτοις να κλείσει τη χρονιά στη 2η θέση των πωλήσεων στην κατηγορία του το αντίστοιχο διάστημα. 

Αντίστοιχη επιτυχία γνωρίζει και το Geely Starray EM-i, με περισσότερες από 180.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του. Στην Ελλάδα, με το μοντέλο να έχει παρουσιαστεί μόλις τον περασμένο μήνα, καταγράφεται ήδη μεγάλη δυναμική για το plug-in υβριδικό SUV με την εντυπωσιακή αυτονομία των 996 χιλιομέτρων. 

Η δυναμική είσοδος της Geely Auto στο 2026 από πλευράς πωλήσεων έρχεται ως συνέχεια της εντυπωσιακής περσινής χρονιάς, στην οποία η εταιρεία ξεπέρασε το φράγμα των 4 εκατομμυρίων οχημάτων. Μάλιστα, στη γκάμα της τα οχήματα νέας ενέργειας - με 2,3 εκατομμύρια μονάδες - ξεπέρασαν το 56% των συνολικών πωλήσεων το 2025, υπογραμμίζοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ηλεκτρική μετάβαση του ομίλου, που όλα δείχνουν πως συνεχίζεται με επιτυχία και εφέτος. 

Με ορόσημο τον εορτασμό 40 χρόνων από την ίδρυσή της, η Geely Auto παραμένει προσηλωμένη σε τρεις  βασικούς πυλώνες, την υψηλή ποιότητα, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα, προσφέρει προϊόντα κινητικότητας υψηλής αξίας στους καταναλωτές, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό και αναβάθμιση της αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας. 

 

