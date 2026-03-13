Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»

Η Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star άνοιξε το γραφείο της

Ακούστε το άρθρο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μάρα Ζαχαρέα περιγράφει την απαιτητική καθημερινότητα της ως Διευθύντρια Ειδήσεων του Star, με ιεροτελεστία καφέ το πρωί.
  • Αναφέρει ότι οι δύσκολες στιγμές στην καριέρα της σχετίζονται με ειδήσεις που αφορούν παιδιά, προκαλώντας συναισθηματική φόρτιση.
  • Εκφράζει ανησυχία για διεθνή γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην περιοχή, και την επίδρασή τους στην ψυχολογία της.
  • Δηλώνει ότι δεν είχε συγκεκριμένο σχέδιο για την καριέρα της, αλλά νιώθει ικανοποιημένη με τη θέση της σήμερα.
  • Αναγνωρίζει τη σημασία της οικογένειας και του συζύγου της, Θόδωρου Ρουσόπουλου, στην προσωπική της ζωή.

Στο γραφείο της, εκεί όπου «χτυπά» η καρδιά της ενημέρωσης του Star μέχρι να βγει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, υποδέχθηκε η Μάρα Ζαχαρέα τη δημοσιογράφο Λιλή Πυράκη και την εκπομπή Breakfast@Star.

Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»

Η Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων μίλησε για την καθημερινότητά της, τη δημοσιογραφική της πορεία αλλά και τις προσωπικές της στιγμές.

«Είμαι εδώ που συμβαίνουν όλα μέχρι να βγει το δελτίο ειδήσεων», είπε αρχικά η Μάρα Ζαχαρέα, περιγράφοντας την απαιτητική καθημερινότητα του newsroom.

Η ημέρα της ξεκινά νωρίς, αλλά με μια μικρή ιεροτελεστία που δε διαπραγματεύεται. «Ξυπνάω αρκετά νωρίς, γύρω στις 7:30 και αυτό που κάνω πρώτα απ’ όλα –και το δίνω στον εαυτό μου κάθε μέρα ό,τι και να έχει γίνει– είναι να πιω τον καφέ στο κρεβάτι. Είναι ένα μισάωρο δικό μου που δε θέλω να μου το χαλάσει κανένας», ανέφερε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mara Zacharea (@marazaharea)

Στη συνέχεια αρχίζει η ενημέρωση και η προετοιμασία της ημέρας: emails, ανάγνωση ειδήσεων και επικοινωνία με τους συνεργάτες της.

Όταν φτάνει στο Star, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, μπαίνει αμέσως στον ρυθμό της προετοιμασίας του δελτίου.

«Όταν φτάνω εδώ πέρα αρχίζω και βλέπω τι έχει γίνει για το μεσημεριανό δελτίο και γύρω στις 3:00 – 3:15 ξεκινάει η σύσκεψη του κεντρικού. Μετά αρχίζουν να έρχονται τα κείμενα, διορθώνω, μιλάω με τον Διευθυντή Σύνταξης Ηλία Παπανικολάου και τον Αρχισυντάκτη Αντώνη Παπαδάκη και με τους συντάκτες για τα θέματα».

Όσο για το κομμάτι της προετοιμασίας πριν βγει στον αέρα; «Να φτιάξω τα on μου, να βαφτώ, να χτενιστώ… αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας, γιατί το βαριέμαι πάρα πολύ, το θεωρώ χαμένο χρόνο», είπε με χιούμορ.

Η ίδια παραδέχεται πως είναι αυστηρή με τον εαυτό της αλλά και με τους συνεργάτες της. «Νομίζω ότι είμαι απαιτητική και το λέω με διάθεση αυτοκριτικής, όχι ως κάτι θετικό. Πολλές φορές δίνω σημασία σε λεπτομέρειες και μπορεί να υπεραναλύσω κάτι που δεν χρειάζεται».

Η πολύχρονη πορεία της στη δημοσιογραφία έχει φέρει και έντονες στιγμές, ιδιαίτερα όταν οι ειδήσεις αφορούν παιδιά.

«Δύσκολες στιγμές είναι όλα τα γεγονότα που είναι δυσάρεστα και αφορούν μικρά παιδιά. Μου έχει τύχει να διαβάσω ένα on και ενώ πέφτει το βίντεο να έχω βουρκώσει και να σκουπίσω τα μάτια μου με χαρτομάντηλο για το επόμενο on», αποκάλυψε.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ένταση που προκαλούν τα διεθνή γεγονότα, όπως ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή.

«Είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία και με στενοχωρεί και με αγχώνει. Γιατί ακόμα κι αν λέμε ότι δεν πέφτουν οι βόμβες εδώ, δεν παύει να είναι ένας πόλεμος στη γειτονιά μας».

Η Μάρα Ζαχαρέα παραδέχεται ότι δε σχεδίαζε ποτέ συγκεκριμένα την επαγγελματική της πορεία.

«Είμαι ένας άνθρωπος που δε βάζω έτσι στόχους. Λίγο με πάει η ζωή. Δεν μπορώ να πω ότι στα 30 μου έλεγα ότι θέλω να γίνω διευθύντρια ειδήσεων και κεντρική παρουσιάστρια».

Παρόλα αυτά, σήμερα νιώθει ότι βρίσκεται ακριβώς εκεί που θέλει. «Αυτό που κάνω τώρα, ναι, πραγματικά είναι αυτό που μου αρέσει περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»

Αν μπορούσε να δώσει μια συμβουλή στον νεότερο εαυτό της, θα ήταν μία: «Να είχα το θάρρος να διεκδικούσα αυτά που ήθελα νωρίτερα».

Παρότι η τηλεοπτική της πορεία συνεχίζεται δυναμικά, έχει σκεφτεί και τη στιγμή που θα κλείσει αυτό το κεφάλαιο. «Ναι, το έχω σκεφτεί. Τα χρόνια περνάνε και νέοι άνθρωποι έρχονται, ταλαντούχοι επίσης. Θα έρθει αυτή η στιγμή».

Αυτό που πιστεύει ότι θα της φανεί πιο παράξενο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο: «Μπορεί να νιώσω περίεργα ότι σήμερα δε θα πω “κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας”».

Μετά από μια απαιτητική μέρα ειδήσεων, η αποφόρτιση έρχεται μέσα από απλά πράγματα.

«Το σπίτι μου, να βάλω τις πιτζάμες μου, να αρχίσω να τρώω σοκολάτες και να βλέπω κάτι στην τηλεόραση που μου αρέσει. Θέλω να δω κάτι που να βγάλει το μυαλό μου κάπου αλλού».

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή της έχουν φυσικά τα δυο παιδιά της, Βασίλης και Άννα, και ο σύζυγός της, Θόδωρος Ρουσόπουλος, με τον οποίο είναι παντρεμένοι εδώ και 33 χρόνια.

«Ναι, είμαστε καλά με τον Θόδωρο. Και εμένα μου κάνει εντύπωση καμιά φορά, ειδικά όταν βλέπω γύρω μου τι γίνεται. Λέω, εντάξει, καλά τα καταφέραμε».

Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα της τόσα χρόνια λέει με συγκίνηση: «Είναι ο συνοδοιπόρος μου στη ζωή. Σε αυτόν τον μακρύ, απρόβλεπτο, όμορφο αλλά και δύσκολο δρόμο».

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Μάρα Ζαχαρέα ευχήθηκε τα πιο απλά – αλλά και πιο σημαντικά. «Να έχουμε την υγεία μας όλοι, να είμαστε καλά και να έχουμε πολλή αγάπη γύρω μας».

Μάρα Ζαχαρέα: «Υπάρχουν στιγμές που βουρκώνω στον αέρα»

 

