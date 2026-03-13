Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman

Ο σπουδαίος showman έφυγε από τη ζωή στα 87 του έτη

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 13.03.26, 11:54
Η μητέρα του Θοδωρή Φέρρη στο τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο/ Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαρίνος απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου στο κοιμητήριο της Βούλας.
  • Πέθανε από επιπλοκές υγείας λόγω ΧΑΠ και τα τελευταία χρόνια ζούσε σε γηροκομείο.
  • Στη κηδεία παρευρέθηκαν φίλοι και συνάδελφοι του, όπως οι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και Δημήτρης Παπάζογλου.
  • Ο Μαρίνος είχε αποτραβηχτεί από τη showbiz και διατηρούσε περιορισμένες επαφές.

O Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό - και όχι μόνο - κόσμο. Η κηδεία του πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο κοιμητήριο της Βούλας.

Ο σπουδαίος showman έφυγε από τη ζωή έπειτα από επιπλοκές που είχε στην υγεία του, αφού ταλαιπωρούταν από ΧΑΠ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε σε γηροκομείο στα Νότια Προάστια και όχι στο σπίτι του. Είχε αποτραβηχτεί από τα «φώτα» και τη showbiz και διατηρούσε επαφές με ελάχιστους και καλούς φίλους

Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας

Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του, ο Θανάσης Αλευράς, η Νταίζη Σεμπεκοπούλου και ο Παντελής Καναράκης είναι μερικά από τα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του.

Εικόνες από την κηδεία του Γιώργου Μαρίνου

Σπύρος Μπιμπίλας-Ζαχαρίας Ρόχας

Σπύρος Μπιμπίλας-Ζαχαρίας Ρόχας/ NDP

Θανάσης Αλευράς

 Θανάσης Αλευράς/ NDP

Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman

 Νταίζη Σεμπεκοπούλου/ Eurokinissi

Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman

Kώστας Μαρτάκης/ Eurokinissi

Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman

Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του Αθηνά Ζαχαροπούλου/ Eurokinissi

Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman

Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος/ Eurokinissi

ΚΗΔΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

Παντελής Καναράκης/ NDP

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεία Γιώργου Μαρίνου/ NDP

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Κηδεία Γιώργου Μαρίνου/ NDP

κηδεια μαρινου

Κηδεία Γιώργου Μαρίνου/ Eurokinissi

Κηδεία Γιώργου Μαρίνου/ Eurokinissi

Κηδεία Γιώργου Μαρίνου/ Eurokinissi
κηδεεια μαρινου 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
