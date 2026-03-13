Γιώργος Μαρίνος: Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του σπουδαίου showman

O Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη στον καλλιτεχνικό - και όχι μόνο - κόσμο. Η κηδεία του πραγματοποιείται σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, στο κοιμητήριο της Βούλας.
Ο σπουδαίος showman έφυγε από τη ζωή έπειτα από επιπλοκές που είχε στην υγεία του, αφού ταλαιπωρούταν από ΧΑΠ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του έμενε σε γηροκομείο στα Νότια Προάστια και όχι στο σπίτι του. Είχε αποτραβηχτεί από τα «φώτα» και τη showbiz και διατηρούσε επαφές με ελάχιστους και καλούς φίλους
Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του, ο Θανάσης Αλευράς, η Νταίζη Σεμπεκοπούλου και ο Παντελής Καναράκης είναι μερικά από τα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του.
Εικόνες από την κηδεία του Γιώργου Μαρίνου