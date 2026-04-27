Τρομακτικό ατύχημα στην Ισπανία: Κόπηκε ιμάντας παιχνιδιού σε λούνα παρκ

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε σε πολυσύχναστο λούνα παρκ της Σεβίλλης στην Ισπανία. Οι εικόνες που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου κόβουν την ανάσα, αφού ιμάντας παιχνιδιού κόπηκε την ώρα που βρισκόταν στον αέρα γεμάτο με κόσμο.

A ride collapsed in Spain, BFM TV reports.



During operation, one of the cables snapped in mid-air — four people were injured. pic.twitter.com/LcZrJXeC9j — NEXTA (@nexta_tv) April 25, 2026

Το παιχνίδι, τύπου «σφεντόνα», είχε εκτιναχθεί στον αέρα όταν ο δεξής ιμάντας κόπηκε με αποτέλεσμα στην κάθοδο να χτυπήσει σε μεταλλική κολόνα.

🇪🇸 | Se rompe un cable en una atracción en la Feria de Sevilla, España: dos niños quedaron suspendidos en el aire. Cuatro heridos leves. pic.twitter.com/R82qYvv9cR — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 25, 2026

Στο παιχνίδι επέβαιναν ενήλικοι και παιδιά, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δύο από αυτούς ήταν παιδιά, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και έλαβαν επιτόπου τις πρώτες βοήθειες.

En Espagne, une attraction de type slingshot s’est détachée dans une fête foraine, faisant quatre blessés..



Ma phobie des attractions qui s’accentuent 😭 pic.twitter.com/8tcz3bJRBY — La Twitchance (@LaTwitchance) April 25, 2026