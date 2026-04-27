Tσιμτσιλή: «Aυτός είναι ένας λόγος να κάνω κι άλλο παιδί»

"Αν έμενα ξανά έγκυος θα έκανα αυτό το βιντεάκι" ανέφερε η παρουσιάστρια

27.04.26 , 12:02
Με αφορμή το συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στα social media η Κατερίνα Καινούργιου που την απεικόνιζε έγκυο να χαϊδεύει την κοιλίτσα της και μετά με το μωράκι της στην αγκαλιά, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στις δικές της εγκυμοσύνες τονίζοντας πως τότε δεν ήταν τόσο διαδεδομένα ούτε τέτοιου είδους βίντεο, ούτε τα πάρτι αποκάλυψης φύλου.

 

 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Γιάννη

 

 

«Νομίζω ότι αυτό το βίντεο ήταν συγκλονιστικό, αν είστε εγκυούλες να το κάνετε. Δηλαδή εγώ αν ξαναέμενα έγκυος – γιατί δεν είμαι, διάβασα και κάτι δημοσιεύματα «έγκυος η Τσιμτσιλή»… Όχι παιδιά, δόξα τω Θεώ, σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια του τρίτου μας παιδιού. Αλλά αν ξαναέμενα ποτέ έγκυος, είναι μια ιδέα που θα ήθελα πολύ να την κάνω. Οι εγκυούλες δηλαδή να τραβήξουν ένα πλάνο έτσι ξαπλωμένες με την κοιλίτσα και μετά με το μωράκι» δήλωσε η παρουσιάστρια η οποία είναι μητέρα τριών παιδιών, της 12χρονης Νάγιας, της 11χρονης Μαίρης και του 8χρονου Γιάννη-Εφραίμ και συμπλήρωσε:

«Και όμορφο και συγκινητικό και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή χωρίς να δείχνει το πρόσωπό της ή το πρόσωπο του μωρού, είναι πολύ τρυφερό. Και φλατ η κοιλιά… Άστα, εμείς έτσι δεν ήμασταν ούτε μετά από έναν χρόνο».

Θέμης Σοφός για Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Δηλώνω πάντα ερωτευμένος μαζί της»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο σύζυγός της, είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και δεν έχουν κρύψει ποτέ την επιθυμία τους να αποκτήσουν και τέταρτο παιδί.

H Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός/ φωτογραφία από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Τώρα μάλιστα όπως είπε και η παρουσιάστρια του Alpha έχει και έναν… λόγο παραπάνω προκειμένου να δοκιμάσει και εκείνη αυτά τα πάρτι αποκάλυψης φύλου.

«Μαμά, κάνατε gender reveal;». Αυτό, για την αποκάλυψη φύλου. Παιδιά, όταν εμείς ήμασταν σε εγκυμοσύνη, δεν ήταν ακόμα της μόδας. Αν τύχει, θα κάνω και gender reveal και τέτοιο βίντεο και απ’ όλα. Το baby shower κάπως το ψιλοκάναμε. Δεν το λέγαμε baby shower. Έχουμε λόγους να ξανακάνουμε μωρό, να τα δοκιμάσουμε όλα!» ανέφερε η Σταματίνα. 

Ίδια άποψη με την παρουσιάστρια, που είναι ανοιχτή στο να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά της είναι ο Θέμης Σοφός, όπως ο ίδιος δήλωσε σε συνέντευξή του αναφέροντας συγκεκριμένα πως η Σταματίνα είναι ό, τι καλύτερο του έχει συμβεί. 

 

 

«Για το αν είμαι καλός μπαμπάς θα πρέπει να ρωτήσεις τη Σταματίνα. Χαζομπαμπάς είμαι σίγουρα. Έχω αδυναμία και στα τρία μας παιδιά. Είχαμε πέντε εγκυμοσύνες, δυο δυστυχώς δεν οδηγήθηκαν στο φυσικό τους αποτέλεσμα. Βλέπουμε με τη Σταματίνα ότι τα τρία μας παιδιά είναι αυτό το δώρο που μας χάρισε ο Θεός και προχωρούμε ενωμένοι και αγαπημένοι. Και εγώ και η Σταματίνα θα θέλαμε κι άλλα παιδιά. Ο Θεός αποφασίζει. Ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο είναι» δήλωσε ο δικηγόρος στην εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι”.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz. 
 

