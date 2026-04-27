MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έβγαλε το... τζίνι από το μπουκάλι!

Στο αποψινό επεισόδιο του MasterChef 10, οι 14 κορυφαίοι μάγειρες του φετινού διαγωνισμού κάνουν… ευχές!

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζητά από τον Νίκο να εκφράσει τρεις δικές του, όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα της εκπομπής Breakfast@Star. «Έχουμε ένα τζίνι. Έχεις τρεις ευχές. Πες τες», λέει ο «θείος» Λεωνίδας, με τον παίκτη να απαντά: «Να πάω στην τελική πεντάδα, να έχει υγεία όλος ο κόσμος και θέλω επιτέλους να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός».

MasterChef: Φανατικός υποστηρικτής του Παναθηναϊκού ο Νίκος

«Κάτσε να ξανατρίψω το τζίνι. Περίμενε», σχολιάζει με χιούμορ ο σεφ Κουτσόπουλος.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η αντίπαλός του στη σημερινή μαγειρική μονομαχία, η Wasan: «Πιστεύω πως η υγεία είναι νούμερο ένα. Θα ήθελα να έχω το δικό μου σπίτι, να μου ανήκει. Και τελευταίο, επίσης MasterChef».

«Εσύ δε θα ήθελες να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός;», τη ρώτησε ο Νίκος, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να δει ξανά πρωταθλήτρια την αγαπημένη του ομάδα.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς θέλησε να παρέμβει στη συζήτηση, τρολάροντας τον φανατικό οπαδό του Παναθηναϊκού με τον «αιώνιο» αντίπαλο: «Έπρεπε να πεις να πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός», είπε με χιούμορ, με τη Wasan να προσθέτει στο ίδιο ύφος: «Ναι, και αυτό. Αυτό είναι το τέταρτο. Ολυμπιακός, ναι».

MasterChef: Η κοινή ευχή Τάσου και Πέτρου

Μπορεί στο παιχνίδι ο Τάσος να διαγωνίζεται με τους «κόκκινους» και ο Πέτρος με τους «μπλε», ωστόσο στη ζωή υποστηρίζουν την ίδια ποδοσφαιρική ομάδα. «Η μόνη κοινή ευχή που έχουμε είναι το νταμπλ του ΠΑΟΚ φέτος, σεφ», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

«MasterChef ή νταμπλ;», τους ρωτά ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, με τον παίκτη να απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη: «MasterChef».

