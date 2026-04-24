MasterChef: Οι παίκτες τα βρίσκουν... μπαστούνια - «Δε βγάζω πιάτο ρε»

Συναρπαστικό αναμένεται το Mystery Box της Δευτέρας, με το trailer να μας προετοιμάζει για μια δοκιμασία μαγειρικής με κλειστά μάτια.

Οι εκπλήξεις, όμως, δεν τελειώνουν εδώ, καθώς ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επιφυλάσσει μια ιδιαίτερη ανακοίνωση για τους top 14.

«Η μόνη πηγή ενέργειας που θα έχετε για να μαγειρέψετε είναι...», αναφέρει ο κριτής, και στο επόμενο πλάνο βλέπουμε τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Πάνο Ιωαννίδη να ανοίγουν ένα τεράστιο κουτί.

MasterChef: Τι κρύβει το τεράστιο κουτί;

«Θα πάρουν φωτιά τα φρύδια μας», σχολιάζει η Μενεξιά, ενώ ο νικητής του MasterChef 2, Τιμολέων Διαμαντής, «εισβάλλει» στο πλατό, για να δώσει πολύτιμες συμβουλές στους παίκτες, οι οποίοι φαίνεται να τα βρίσκουν… μπαστούνια.

«Δεν βγάζω πιάτο, ρε», φωνάζει ο Τάσος, ενώ ο Σαμ παραδέχεται: «Δύσκολη μέρα σήμερα, πολύ δύσκολη». «Τι άλλο κακό θα μας βρει;», σχολιάζει με τη σειρά του ο αρχηγός των «μπλε», Μιχάλης.

Η μπλε μπριγάδα προσπαθεί να συνέλθει από τις απανωτές ήττες που φέρνουν δύσκολους αποχωρισμούς. Άραγε θα καταφέρουν αυτή την εβδομάδα να γλιτώσουν την ψηφοφορία;

