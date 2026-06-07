Τρεις διαδοχικοί σεισμοί «ταρακούνησαν» σήμερα τη Βόρεια Εύβοια και έγιναν αισθητοί στην Αττική. Σημειώθηκαν ζημιές σε καταστήματα και σπίτια στη Δαφνούσα και το Προκόπι. Το Star με τον Γιάννη Σωτηρόπουλο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην περιοχή.

Το σπίτι της 89χρονης κυρίας Ευγενίας στη Δαφνούσα της Εύβοιας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.

Οι τοίχοι έχουν πέσει πάνω στα κρεβάτια.

«Αυτό εδώ το βλέπετε; Κοιμούνταν τα παιδιά μου εδώ προχθές», λέει η κα Ευγενία στην κάμερα του Star.

Οι διαδοχικοί σεισμοί

Ήταν δύο λεπτά πριν από τη μία το μεσημέρι όταν σεισμός 4,8 Ρίχτερ χτυπά την πολύπαθη Εύβοια, με επίκεντρο το Προκόπι. Δύο λεπτά αργότερα καταγράφεται νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ και, πριν προλάβουν να ηρεμήσουν οι κάτοικοι της περιοχής, ο Εγκέλαδος ξαναχτυπά με 5,2 Ρίχτερ και γίνεται αισθητός ακόμη και στην Αττική.

Πριν από έναν χρόνο, η περιοχή είχε πληγεί ξανά από τον Εγκέλαδο, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, όμως, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί.

«Πέρυσι είχε ξανακάνει σεισμό. Μας το είχαν βγάλει κίτρινο και δεν μας αποζημίωσαν ακόμα», λέει μία κάτοικος.

Τα Ρίχτερ αναστάτωσαν τους προσκυνητές στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο

Ο ισχυρός σεισμός βρήκε πολλούς πιστούς μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο Προκόπι.

Την ώρα των διαδοχικών σεισμών μέσα στον ναό βρισκόταν πολύς κόσμος, πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού, που είχαν έρθει για να προσκυνήσουν το σκήνωμα του Αγίου.

Ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών

Στο Προκόπι βρέθηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μαζί με κλιμάκια, προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές.

«Τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιά δε θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Θα βρούμε εναλλακτικές λύσεις και από εκεί και πέρα τα συνεργεία θα ξεκινήσουν για να καταγράψουν ακριβώς τις ζημιές, ώστε να δρομολογηθούν οι ενέργειες για να βρουν τους ρυθμούς της ζωής τους οι άνθρωποι» ανέφερε ο κ. Τουρνάς.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από τη Δαφνούσα ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, με απόφαση του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν για όσο χρειαστεί σε ξενώνα που ανήκει στο ίδρυμα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, στο Προκόπι.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις, δέκα σπίτια έχουν σοβαρές ζημιές στη Δαφνούσα, ενώ μικρότερες ζημιές έχουν περίπου δεκαπέντε σπίτια στο Προκόπι, όπως επίσης και επιχειρήσεις.