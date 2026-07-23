Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής

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Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής
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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ
Την Τρίτη (23/07) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων / ERT

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Ανακοινώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 23/7, οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να μάθουν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της σχετικής πλατφόρμας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο - Όνομα - Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

Επιπλέον, όσοι υποψήφιοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα των ΣΑΕΚ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τον προσωπικό κωδικό ασφάλειας (password) που είχαν χρησιμοποιήσει για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

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