Σταύρος Γεωργίου: «Τα χτυπήματα δείχνουν έντονο θυμό. Κάτι προηγήθηκε»

Τι λέει ο Γιώργος Καλλιακμάνης για την άγρια δολοφονία του ποινικολόγου

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Ελλαδα
Τι είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Καλλιακμάνης εκφράζει βεβαιότητα ότι θα βρεθεί ο δολοφόνος του Σταύρου Γεωργίου.
  • Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης πιθανόν εισήλθε στο γραφείο με τη συναίνεση του θύματος, χωρίς ίχνη παραβίασης.
  • Η εξαφάνιση του κινητού τηλεφώνου του Γεωργίου θεωρείται κρίσιμη για την έρευνα, καθώς μπορεί να περιέχει στοιχεία επικοινωνίας.
  • Η αγριότητα της επίθεσης υποδηλώνει έντονο θυμό και πιθανή προηγούμενη αντιπαράθεση.
  • Η αστυνομία μπορεί να ανακτήσει στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για τις τελευταίες κινήσεις του θύματος.

Τη βεβαιότητα ότι θα εντοπιστεί ο δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου εξέφρασε ο Επίτιμος Πρόεδρος Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, ο οποίος έδωσε και τη δική του εκδοχή για το στυγερό έγκλημα.  

Σταύρος Γεωργίου: Ντοκουμέντα λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star υποστήριξε ότι όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης ή οι δράστες εισήλθαν στο γραφείο με τη συναίνεση του θύματος ή ότι ο ίδιος τους άνοιξε την πόρτα, καθώς δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης. 

Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο τον έχει καταγράψει με άτομο - Τα 3 σενάρια

«Θεωρώ ότι ο Σταύρος Γεωργίου μπήκε μαζί με τον δολοφόνο του στο γραφείο ή του άνοιξε ο ίδιος την πόρτα. Δεν υπάρχουν ίχνη διάρρηξης», είπε χαρακτηριστικά και ξεκαθάρισε ότι το περιστατικό του 2009 με την τοποθέτηση γκαζακίων στο γραφείο του δε φαίνεται να συνδέεται με τη σημερινή υπόθεση. 

Ακόμα, ο Γιώργος Καλλιακμάνης στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαφάνιση του κινητού τηλεφώνου του θύματος, το οποίο είναι το μοναδικό αντικείμενο που φαίνεται να λείπει από τον χώρο. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες πιθανότατα το αφαίρεσαν, ώστε να εξαφανίσουν στοιχεία που θα αποκάλυπταν την επικοινωνία τους με το θύμα πριν από το μοιραίο ραντεβού. 

«Στο κινητό πιθανότατα υπήρχε η συνεννόηση για τη συνάντηση ή το ραντεβού που οδήγησε στη δολοφονία». 

Τι λέει στο Star o Γιώργος Καλλιακμάνης για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Σταύρος Γεωργίου: «Τα χτυπήματα δείχνουν έντονο θυμό. Κάτι προηγήθηκε» 

Αναφερόμενος στον τρόπο δράσης του δολοφόνου, ο κ. Καλλιακμάνης εκτίμησε ότι η αγριότητα της επίθεσης μαρτυρά έντονο θυμό. 

Όπως εξήγησε, τα πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στο στήθος, αλλά και η αναφορά των ιατροδικαστών σε πιθανή χρήση αντικειμένων του χώρου κατά την επίθεση, δείχνουν ότι ο δράστης επιτέθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα. 

«Εγώ βλέπω περισσότερο θυμό παρά εκδίκηση. Κάτι φαίνεται πως προηγήθηκε και προκάλεσε αυτή την έκρηξη βίας», σχολίασε. 

Σταύρος Γεωργίου: Τα στίγματα των κινητών θα δείξουν τον δράστη

Παρότι το κινητό τηλέφωνο έχει εξαφανιστεί, ο κ. Καλλιακμάνης εξήγησε ότι οι αστυνομικές Αρχές έχουν στη διάθεσή τους εναλλακτικούς τρόπους για να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις και επαφές του θύματος. 

Με εισαγγελική παραγγελία μπορούν να ζητήσουν από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τα στοιχεία των κλήσεων και των μηνυμάτων που αντάλλαξε ο Σταύρος Γεωργίου πριν από τη δολοφονία. 

Επιπλέον, μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, οι ερευνητές μπορούν να εντοπίσουν ποια άλλα κινητά τηλέφωνα βρίσκονταν κοντά στο τηλέφωνο του ποινικολόγου την ώρα του εγκλήματος, στοιχείο που ενδέχεται να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών. 

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