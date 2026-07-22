Renault Twingo E-Tech electric: Που σας «κλείνει το...μάτι»

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Αυτοκινητο
Renault Twingo E-Tech electric: Που σας «κλείνει το...μάτι»
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To funky και urban νέο Renault Twingo E-Tech electric μόλις έφτασε στην ελληνική αγορά και ήδη «κλείνει το μάτι» στους επισκέπτες του Golden Hall, του πιο εκλεπτυσμένου προορισμού αγορών και ψυχαγωγίας.To πιο οικονομικό ηλεκτρικό της αγοράς, με ασυναγώνιστη τιμή κάτω από €15.000 (με τις κρατικές επιδοτήσεις), το νέο Twingo, βρίσκεται στο περίπτερο της Renault που είναι φωτισμένο στα χρώματα λανσαρίσματος του νέου μοντέλου, από τα μέσα Ιουλίου, μέσα στην καρδιά των καλοκαιρινών εκπτώσεων. 

Renault Twingo E-Tech electric: Που σας «κλείνει το...μάτι»

Παρά τον αστικό του χαρακτήρα, το νέο Renault Twingo έχει εξοπλισμό ανώτερων κατηγοριών, όπως το σύστημα φρεναρίσματος «one pedal», το σύστημα infotainment OpenR link με Google built-in και τον ψηφιακό βοηθό Gemini, αλλά και έως 24 συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης. Με αξέχαστη ρέτρο-φουτουριστική σχεδίαση, που ακροβατεί επιτυχημένα μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, το νέο Twingo είναι ίσως το αυτοκίνητο της κατηγορίας Α με τον πιο ξεχωριστό χαρακτήρα, αλλά και το πιο απόλυτα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες αστικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς να ξεχνάει τις οδηγοκεντρικές του καταβολές.

Renault Twingo E-Tech electric: Που σας «κλείνει το...μάτι»
Πλήρως ηλεκτρικό, με μήκος κάτω από 3,8 μ., μικρό κύκλο στροφής και χώρους για 4 επιβάτες με τις αποσκευές τους, το νέο Twingo E-Tech electric είναι το ιδανικότερο αυτοκίνητο για την πόλη. Βασισμένο στην πλατφόρμα του νέου Renault 5 E-Tech electric, έχει μεγάλο μεταξόνιο, για πλήρη αξιοποίηση του εσωτερικού του. Όπως και το μοντέλο πρώτης γενιάς, παρουσιασμένο το 1992, έτσι και το σύγχρονο Twingo έχει δύο ξεχωριστά πίσω καθίσματα που σύρονται κατά μήκος 17 εκ., και έχουν αναδιπλούμενες πλάτες. Έτσι, ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται, ανάλογα τις μεταφορικές ανάγκες, μεταξύ 260-360 λίτρων, νούμερο εξωπραγματικό για το μήκος του μοντέλου. Αντιστοίχως, όσοι κάθονται στο πίσω κάθισμα έχουν χώρο για τα γόνατά τους ανάλογου ενός Captur. Επίσης, με την πλήρη αναδίπλωση της πλάτης του καθίσματος του συνοδηγού, στο εσωτερικό του νέου Twingo μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα μήκους έως 2μ. 

Ο ηλεκτροκινητήρας του αποδίδει 82 ίππους και 175 Nm ροπής, νούμερα απόλυτα ικανά να του χαρίσουν ζωντάνια και ευελιξία στις καθημερινές, αστικές μετακινήσεις. Η μπαταρία των 27,5 kWh, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη κατανάλωση της αγοράς στις 12,2 kWh/100km, του χαρίζουν αυτονομία άνω των 260 χιλιομέτρων. Επίσης, διαθέτει, σε όλες τις εκδόσεις του, ως στάνταρ εξοπλισμό, τη δυνατότητα να φορτίζει πλήρως σε 30 λεπτά σε DC φορτιστή (50kW), ή σε περίπου 2:30 ώρες, με φορτιστή 11kW.

 Renault Twingo E-Tech electric: Που σας «κλείνει το...μάτι»
 
Για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, οι επισκέπτες του πιο εκλεπτυσμένου προορισμού αγορών και ψυχαγωγίας, του Golden Hall, μπορούν να ανακαλύψουν όλα τα μοναδικά χαρακτηριστικά του νέου Renault Twingo E-Tech electric, ενώ η ειδικά εκπαιδευμένη Renault Experience Team είναι διαθέσιμη καθημερινά, από τις 16.00-21.00 και το Σάββατο από τις 11.00-20.00, για να λύσει όλες τις απορίες των ενδιαφερομένων για το μοντέλο. 


 

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