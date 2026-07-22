PIrelli: Η πίστα στο Ουγγρικό Grand Prix 2026

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Αυτοκινητο
PIrelli: Η πίστα στο Ουγγρικό Grand Prix 2026
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Ο αγώνας στο Hungaroring θα φέρει το κλείσιμο του πρώτου μέρους της σεζόν πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα. Τα τελευταία δύο χρόνια, η πίστα έχει υποβληθεί σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης, που άλλαξε μορφή στα πάντοκ, στις περιοχές φιλοξενίας φιλάθλων, καθώς και στην πίστα και στις κερκίδες. Για το Ουγγρικό Grand Prix του 2026, οι στροφές 1 και 12 έχουν ασφαλτοστρωθεί ξανά, σε συνέχεια των περσινών εργασιών στο pit lane και την ευθεία εκκίνησης.

PIrelli: Η πίστα στο Ουγγρικό Grand Prix 2026

Η πίστα έχει μήκος 4.381 μέτρα και διαθέτει 14 στροφές. Συχνά συγκρίνεται με πίστα καρτ λόγω του μικρού της μήκους και της στριφτερής της φύσης. Υπάρχει μόνο μία πραγματική ευθεία, η ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, η οποία αντιπροσωπεύει μία από τις λίγες ευκαιρίες για προσπέρασμα. Κατά τα άλλα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση πολυπληθών στροφών, ορισμένες από τις οποίες είναι 180°, τις οποίες διανύουν 70 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για αυτόν τον λόγο, το σετάρισμα των μονοθεσίων είναι συνήθως πολύ παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στο Monaco.

PIrelli: Η πίστα στο Ουγγρικό Grand Prix 2026
Όπως ακριβώς και στο Πριγκιπάτο, οι τρεις μαλακότερες γόμες της γκάμας θα χρησιμοποιηθούν και στη Βουδαπέστη. Η C3 (σκληρή), η C4 (μέση) και η C5 (μαλακή) αποτελούν ιδανική επιλογή για μια αργή πίστα όπου η πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των αλλαγών κατεύθυνσης. Η επιφάνεια έχει μειωμένη τραχύτητα λόγω της ηλικίας των τμημάτων ασφάλτου που δεν έχουν ξαναστρωθεί. Έτσι τα επίπεδα πρόσφυσης είναι από τα χαμηλότερα της σεζόν, με σημαντική βελτίωση του κρατήματος της πίστας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι θερμοκρασίες της πίστας στο Hungaroring είναι συνήθως οι υψηλότερες που καταγράφονται καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

PIrelli: Η πίστα στο Ουγγρικό Grand Prix 2026

Η θερμική καταπόνηση είναι επομένως ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των ελαστικών, ιδιαίτερα στον πίσω άξονα λόγω της επιτάχυνσης στην έξοδο των αργών στροφών. Τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining) ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί στις μαλακότερες γόμες. Η φθορά των ελαστικών αναμένεται να φέρει τις στρατηγικές της μιας ή των δυο αλλαγών πολύ κοντά όσον αφορά στον συνολικό χρόνο αγώνα. Η επιλογή μεταξύ των δύο θα επηρεαστεί επίσης από παραμέτρους όπως η θέση στην πίστα, σε μια διαδρομή όπου το προσπέρασμα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες είναι πιθανό να προτιμήσουν τις δύο σκληρότερες γόμες. Μετά το Ουγγρικό Grand Prix, η Pirelli θα παραμείνει στη Βουδαπέστη με τις Aston Martin, Audi και Alpine για δύο ημέρες δοκιμών εξέλιξης, Τρίτη και Τετάρτη, για την ανάπτυξη των ελαστικών της επόμενης χρονιάς.

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