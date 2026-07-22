Έληξε ο συναγερμός στο Πειραιά μετά από αναφορές για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ήλεγξαν το σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε διαρροή. Οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά την εκκένωση που έγινε για λόγους ασφαλείας και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία που είχε διακοπεί.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκε και το ιστορικό του συγκεκριμένου πρατηρίου, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τον Μάρτιο του 2024 είχε γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, υπόθεση που τότε είχε συνδεθεί από τις διωκτικές Αρχές με ξεκαθαρίσματα λογαριασμών στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το σημερινό περιστατικό σχετίζεται με εκείνη την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βενζινάδικο είχε γίνει στόχος εμπρηστικής επίθεσης το 2024

Γιγαντιαία επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Η επιχείρηση που στήθηκε από την πυροσβεστική ήταν γιγαντιαία, με δεκάδες πυροσβέστες να επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ στο σημείο κατάφταναν συνεχώς επιπλέον δυνάμεις.

Η επιχείρηση στο βενζινάδικο του Πειραιά, όπου εμφανίστηκε διαρροή αερίου θα διαρκέσει ώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ από το σημείο, οι πρώτοι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που έφτασαν στο πρατήριο αντίκρισαν ένα μεγάλο νέφος να καλύπτει την περιοχή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η Πυροσβεστική και η αστυνομία έχουν αποκλείσει την περιοχή που βρίσκεται το βενζινάδικο στον Πειραιά

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν συνεχείς καταβρέξεις της δεξαμενής και του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ανάφλεξης.

Ισχυρή δυσοσμία και εκκένωση της περιοχής

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, κάτοικοι της περιοχής ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν πρώτοι ένα πυκνό νέφος και έντονη οσμή αερίου, ειδοποιώντας τις Αρχές.

Έχουν επίσης εκκενωθει γύρω πολυκατοικίες

Παρά το γεγονός ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνεχείς καταβρέξεις, η δυσοσμία παραμένει ιδιαίτερα έντονη ακόμη και σε μεγάλη απόσταση από το πρατήριο, γεγονός που οδήγησε στην προληπτική εκκένωση πολυκατοικιών και στον αποκλεισμό της περιοχής.

Εκκενώθηκαν πολυκατοικίες και σταμάτησαν τα μέσα σταθερής τροχιάς

Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση δέκα πολυκατοικιών.

Για προληπτικούς λόγους απομακρύνθηκαν από την περιοχή που βρίσκεται το βενζινάδικο οι κάτοικοι

Παράλληλα, διεκόπη η κυκλοφορία του ΗΣΑΠ στον σταθμό Πειραιάς, με τα δρομολόγια της Γραμμής 1 να πραγματοποιούνται μόνο στο τμήμα Φάληρο – Κηφισιά.

Αντίστοιχα, ανεστάλη προσωρινά η λειτουργία της Γραμμής 7 του Τραμ στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος – Πειραιάς, με τη συγκοινωνία να εξυπηρετείται μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Καλλιθέα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό της περιοχής και σε σειρά κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Έχει επίσης κλείσει ο σταθμός του ΗΣΑΠ και του Μετρό στον Πειραιά

Κλειστή παρέμεινε και η Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, καθώς και η 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη συμβολή της με την οδό Διστόμου.

Παράλληλα, εφαρμόστηκαν εκτροπές της κυκλοφορίας στις οδούς Δεληγιώργη, Πύλης και Γενναδίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.