First Dates: Μαρία Φερνάντα & Γιώργος: Το πιο επιτυχημένο «τυφλό» ραντεβού!

Ήρθε από τη Γερμανία για να βρει το άλλο της μισό και το βρήκε!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Φερνάντα ήρθε από τη Νυρεμβέργη στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό.
  • Η 23χρονη Μαρία και ο 25χρονος Γιώργος δήλωσαν ότι είναι ο τύπος του άλλου.
  • Ανακάλυψαν πολλά κοινά ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια του ραντεβού.
  • Ο Γιώργος κέρδισε πόντους με την ατάκα του για τη δέσμευση.
  • Οι δύο αποφάσισαν να βγουν σε δεύτερο ραντεβού, χαρακτηρίζοντας το πρώτο ως το πιο επιτυχημένο.

Η Μαρία Φερνάντα ήρθε από τη Νυρεμβέργη στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό και το βρήκε στο πρόσωπο του Γιώργου.

Όταν πας σε First Date και σε βάζει να μιλήσεις με τη... μαμά του!

Μόλις είδε τον 25χρονο, η 23χρονη παραδέχτηκε πως είναι ο τύπος της, ενώ την ίδια άποψη είχε κι αυτός για εκείνη. 

First Dates: Ο Γιώργος δε φοβάται τις δεσμεύσεις, όταν η κοπέλα που έχει δίπλα του αξίζει!

First Dates: Ο Γιώργος δε φοβάται τις δεσμεύσεις, όταν η κοπέλα που έχει δίπλα του αξίζει!

Καθώς η ώρα περνούσε, ανακάλυπταν όλο και περισσότερα κοινά. Ο Γιώργος τράβηξε αμέσως την προσοχή της Μαρίας, κερδίζοντας επιπλέον πόντους με την ατάκα ότι δε φοβάται να δεσμευτεί.

Ο στόχος επιτεύχθηκε, αφού αι οι δύο είπαν το πολυπόθητο «ναι» σε ένα δεύτερο ραντεβού.

 

First Dates: Situationship ή σχέση με ταμπέλα;

First Dates Γιώργος: «Ήταν το πιο επιτυχημένο τυφλό ραντεβού που έχω βγει ποτέ»

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Στο πιο διάσημο εστιατόριο συμβαίνουν οι πιο καρμικές συναντήσεις, με τη Μαρία και τον Γιώργο να αποτελούν το πιο τρανό παράδειγμα.

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