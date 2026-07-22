Η Μαρία Φερνάντα ήρθε από τη Νυρεμβέργη στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό και το βρήκε στο πρόσωπο του Γιώργου.
Όταν πας σε First Date και σε βάζει να μιλήσεις με τη... μαμά του!
Μόλις είδε τον 25χρονο, η 23χρονη παραδέχτηκε πως είναι ο τύπος της, ενώ την ίδια άποψη είχε κι αυτός για εκείνη.
Καθώς η ώρα περνούσε, ανακάλυπταν όλο και περισσότερα κοινά. Ο Γιώργος τράβηξε αμέσως την προσοχή της Μαρίας, κερδίζοντας επιπλέον πόντους με την ατάκα ότι δε φοβάται να δεσμευτεί.
Ο στόχος επιτεύχθηκε, αφού αι οι δύο είπαν το πολυπόθητο «ναι» σε ένα δεύτερο ραντεβού.
«Ήταν το πιο επιτυχημένο τυφλό ραντεβού που έχω βγει ποτέ», εξομολογήθηκε ενθουσιασμένος ο Γιώργος.
Στο πιο διάσημο εστιατόριο συμβαίνουν οι πιο καρμικές συναντήσεις, με τη Μαρία και τον Γιώργο να αποτελούν το πιο τρανό παράδειγμα.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.