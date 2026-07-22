Η Μαρία Φερνάντα ήρθε από τη Νυρεμβέργη στο First Dates για να βρει το άλλο της μισό και το βρήκε στο πρόσωπο του Γιώργου.

Μόλις είδε τον 25χρονο, η 23χρονη παραδέχτηκε πως είναι ο τύπος της, ενώ την ίδια άποψη είχε κι αυτός για εκείνη.

First Dates: Ο Γιώργος δε φοβάται τις δεσμεύσεις, όταν η κοπέλα που έχει δίπλα του αξίζει!

Καθώς η ώρα περνούσε, ανακάλυπταν όλο και περισσότερα κοινά. Ο Γιώργος τράβηξε αμέσως την προσοχή της Μαρίας, κερδίζοντας επιπλέον πόντους με την ατάκα ότι δε φοβάται να δεσμευτεί.

Ο στόχος επιτεύχθηκε, αφού αι οι δύο είπαν το πολυπόθητο «ναι» σε ένα δεύτερο ραντεβού.

First Dates Γιώργος: «Ήταν το πιο επιτυχημένο τυφλό ραντεβού που έχω βγει ποτέ»

«Ήταν το πιο επιτυχημένο τυφλό ραντεβού που έχω βγει ποτέ», εξομολογήθηκε ενθουσιασμένος ο Γιώργος.

First Dates: Μαρία Φερνάντα & Γιώργος: Ο ορισμός του επιτυχημένου ραντεβού!

Στο πιο διάσημο εστιατόριο συμβαίνουν οι πιο καρμικές συναντήσεις, με τη Μαρία και τον Γιώργο να αποτελούν το πιο τρανό παράδειγμα.