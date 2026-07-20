1% Club - Έρχεται με τη νέα σεζόν στο STAR!

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Δείτε το trailer του 1% Club με τον Πέτρο Πολυχρονίδη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 1% Club επιστρέφει με νέα σεζόν στο STAR, με παρουσιαστή τον Πέτρο Πολυχρονίδη.
  • Το παιχνίδι περιλαμβάνει 100 παίκτες που απαντούν σε απαιτητικές ερωτήσεις κοινής λογικής και παρατηρητικότητας.
  • Οι παίκτες έχουν 30 δευτερόλεπτα για κάθε απάντηση και διεκδικούν έπαθλο έως 30.000 ευρώ.
  • Η πίεση του χρόνου και η ικανότητα σκέψης είναι κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχία στο παιχνίδι.
  • Το 1% Club αναδεικνύει τους παίκτες που σκέφτονται διαφορετικά και ανήκουν στους εκλεκτούς.

Στον 1ο κύκλο, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο ήρθε στην Ελλάδα κι απέδειξε ότι δε χρειάζονται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για να ξεχωρίσεις. Είδαμε 100 παίκτες σε κάθε επεισόδιο -ανάμεσά τους και αγαπημένους guest celebrities- να αναμετρώνται με τις πιο απαιτητικές ερωτήσεις κοινής λογικής, παρατηρητικότητας και ταχύτητας. Είδαμε μυαλά να κολλάνε στο 90%, άλλους να «βραχυκυκλώνουν» στο 50% και ελάχιστους να καταφέρνουν να σκεφτούν όπως το 1% του πληθυσμού!

1% Club - Έρχεται με τη νέα σεζόν στο STAR!

«Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι να νοσήσεις. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο, όμως, κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις; Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι, και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε», ακούμε τον Πέτρο Πολυχρονίδη να λέει στο trailer για τον νέο κύκλο επεισοδίων του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού. 

Πέτρος Πολυχρονίδης: «Το 1% Club αγαπήθηκε και θα συνεχίσει και 2η σεζόν»

«Από το 100 ως το 1, μετράς αντίστροφα, γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%», προσθέτει ο παρουσιαστής, δείχνοντας την κονκάρδα για τα...μέλη του «1% Club».

1% Club - Έρχεται με τη νέα σεζόν στο STAR!

Σε κάθε επεισόδιο, εκατό παίκτες κάθε ηλικίας κι επαγγέλματος κάθισαν στο εντυπωσιακό πλατό για να δοκιμάσουν τα όρια του μυαλού τους. Η διαδρομή ξεκίνησε από ερωτήσεις που μπορεί να απαντήσει το 90% του πληθυσμού και δυσκόλευε σταδιακά μέχρι τη χρυσή ερώτηση του 1%.

1% Club: «Αν χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα;»

Με μόλις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για κάθε απάντηση, οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με την πίεση του χρόνου, όπου η παρατηρητικότητα και τα ατσάλινα νεύρα ήταν τα μόνα όπλα επιβίωσης. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος είχαν την ευκαιρία να ρισκάρουν για το μεγάλο έπαθλο των έως και 30.000 ευρώ.

1% Club - Έρχεται με τη νέα σεζόν στο STAR!

Στην παρουσίαση, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, με το μοναδικό του χιούμορ, την αμεσότητα και την ενέργειά του, αποφόρτιζε την ένταση και καθοδηγούσε τους παίκτες σε αυτό το συναρπαστικό τηλεοπτικό ταξίδι, αποδεικνύοντας ότι στο πιο κλειστό club της τηλεόρασης χωρούν μόνο όσοι μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά.

Δείτε highlights από το 1% Club

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CLUB 1%
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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1% CLUB
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