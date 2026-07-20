Στον 1ο κύκλο, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο ήρθε στην Ελλάδα κι απέδειξε ότι δε χρειάζονται εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για να ξεχωρίσεις. Είδαμε 100 παίκτες σε κάθε επεισόδιο -ανάμεσά τους και αγαπημένους guest celebrities- να αναμετρώνται με τις πιο απαιτητικές ερωτήσεις κοινής λογικής, παρατηρητικότητας και ταχύτητας. Είδαμε μυαλά να κολλάνε στο 90%, άλλους να «βραχυκυκλώνουν» στο 50% και ελάχιστους να καταφέρνουν να σκεφτούν όπως το 1% του πληθυσμού!

«Τα βιβλία σε μαθαίνουν πολλά. Αλλά στο κλαμπ του 1% δεν μπαίνεις μέχρι να νοσήσεις. Η τύχη ανοίγει πόρτες. Αυτό το παράσημο, όμως, κερδίζεται αλλιώς. Είσαι ικανός να το πάρεις; Στο κλαμπ των εκλεκτών ανήκουν λίγοι, και ανυπομονούμε να τους ανακαλύψουμε», ακούμε τον Πέτρο Πολυχρονίδη να λέει στο trailer για τον νέο κύκλο επεισοδίων του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού.

«Από το 100 ως το 1, μετράς αντίστροφα, γιατί έρχεται το κλαμπ του 1%», προσθέτει ο παρουσιαστής, δείχνοντας την κονκάρδα για τα...μέλη του «1% Club».

Σε κάθε επεισόδιο, εκατό παίκτες κάθε ηλικίας κι επαγγέλματος κάθισαν στο εντυπωσιακό πλατό για να δοκιμάσουν τα όρια του μυαλού τους. Η διαδρομή ξεκίνησε από ερωτήσεις που μπορεί να απαντήσει το 90% του πληθυσμού και δυσκόλευε σταδιακά μέχρι τη χρυσή ερώτηση του 1%.

Με μόλις 30 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για κάθε απάντηση, οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με την πίεση του χρόνου, όπου η παρατηρητικότητα και τα ατσάλινα νεύρα ήταν τα μόνα όπλα επιβίωσης. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το τέλος είχαν την ευκαιρία να ρισκάρουν για το μεγάλο έπαθλο των έως και 30.000 ευρώ.

Στην παρουσίαση, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, με το μοναδικό του χιούμορ, την αμεσότητα και την ενέργειά του, αποφόρτιζε την ένταση και καθοδηγούσε τους παίκτες σε αυτό το συναρπαστικό τηλεοπτικό ταξίδι, αποδεικνύοντας ότι στο πιο κλειστό club της τηλεόρασης χωρούν μόνο όσοι μπορούν να σκέφτονται διαφορετικά.

Δείτε highlights από το 1% Club