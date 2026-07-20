Optima Bank: Διπλή διεθνής διάκριση

Στα Euromoney Awards 2026

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.07.26 , 21:42 Optima Bank: Διπλή διεθνής διάκριση
20.07.26 , 21:36 Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γρίφος η ταυτότητα της σορού
20.07.26 , 21:09 Νέα εξέλιξη: Συζητήσεις ΗΠΑ – Ιράν για 10ήμερη εκεχειρία!
20.07.26 , 21:05 Τζένη Μπαλατσινού: Οι φωτογραφίες με τον γιο της Παναγιώτη που μεγάλωσε!
20.07.26 , 20:36 Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
20.07.26 , 20:23 Μητσοτάκης στην ΚΟ: Η σύγκριση της ΝΔ με την Ισπανία στο Μουντιάλ!
20.07.26 , 20:15 smart #2: Ολοκληρώνει ένα απαιτητικό πρόγραμμα δοκιμών
20.07.26 , 20:13 Καιρός: Δύσκολο διήμερο με 42άρια - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»
20.07.26 , 20:12 Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Η selfie στο αυτοκίνητο πριν τις διακοπές τους
20.07.26 , 20:11 Βασιλική Νταντά: «Όταν με σχολίαζαν για την ψωρίαση στη σκηνή, απαντούσα»
20.07.26 , 20:01 Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις
20.07.26 , 19:50 Βοήθεια Madonna mia να μη γεράσω!
20.07.26 , 19:30 Ταινία Online: Δες το «Σχέδιο απόδρασης 2: Άδης» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε
20.07.26 , 19:05 auteco KTEΟ: Η νέα υπηρεσία που αλλάζει τα δεδομένα
20.07.26 , 19:00 Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
First Dates: «Αυτός είναι; Θέλω να φύγω» - Στη Ναταλία άρεσε ο κάμεραμαν
ΕΟΦ: Ανακαλείται γνωστό ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών - Τι εντοπίστηκε
Τσαλίκη - Μπέζος: Στην Επίδαυρο για να απολαύσουν την κόρη τους, Ηρώ
Στέφανος Νεδέλκος: Ποιος είναι ο νέος, δίμετρος σύντροφος της Σ. Χρηστίδου
Κορυφώνεται ο καύσωνας - Πού θα αγγίξει τους 43°C ο υδράργυρος
Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ
Καρδίτσα: Γιορτή μετατράπηκε σε ρινγκ - Ιερέας γρονθοκόπησε πρόεδρο χωριού
Κυψέλη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική - Γρίφος η ταυτότητα της σορού
Τζένη Μπαλατσινού: Οι φωτογραφίες με τον γιο της Παναγιώτη που μεγάλωσε!
Καύσωνας: Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους-Τι ισχύει για την τηλεργασία
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: βίντεο Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Optima Bank απέσπασε δύο βραβεία στα Euromoney Awards for Excellence 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση της στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
  • Βραβεύτηκε ως η Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Ο Πρόεδρος Γιώργος Τανισκίδης δήλωσε ότι η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία της τράπεζας.
  • Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Κυπαρίσσης τόνισε τη δέσμευση της τράπεζας για υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.
  • Η Optima Bank επενδύει σε ψηφιακές υπηρεσίες και προσωπική συμβουλευτική για την αξία των πελατών της.

Δύο κορυφαία βραβεία απέσπασε η Optima Bank από τη διεθνή διοργάνωση «Euromoney Awards for Excellence 2026», επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την ισχυρή της παρουσία στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

«Δύο νέες σημαντικές διακρίσεις για την Optima Bank, αυτή τη φορά στα Euromoney Awards Exellence 2026, έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς στον Παγκόσμιο Τραπεζικό Κλάδο. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία και τη συνεχή εξέλιξη της Τράπεζάς μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Optima Bank Γιώργος Τανισκίδης.  

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία για την Optima Bank: Αυξημένο μέρισμα κατά 21%

Το βραβείο «Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη» αναγνωρίζει ότι η Optima Bank επαναπροσδιορίζει την τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες, με την αξία της ανθρώπινης επαφής, σε καταστήματα σύγχρονης φιλοσοφίας.

Optima Bank: Το 30ο κατάστημα άνοιξε στην Κομοτηνή

«Η διπλή βράβευση της Optima bank ως η Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη και η Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια καθώς αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας δουλεύει στην πράξη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην κορυφαία τραπεζική εμπειρία δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank Δημήτρης Κυπαρίσσης. 

Η βράβευση  αυτή  αποτυπώνει τη δέσμευση της τράπεζας να στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, με στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROMONEY AWARDS EXELLENCE 2026
 |
OPTIMA BANK
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

εργαζόμενοι
Οικονομια
Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις
πισίνα "άστεγης"
Οικονομια
Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Γυναίκα δηλώνει «άστεγη» αλλά μένει σε βίλα με πισίνα
Εκπτώσεις
Οικονομια
Θερινές εκπτώσεις: Υποτονική η αγορά παρά τις μεγάλες προσφορές
SEAJETS: To SUPERSTAR στη Ραφήνα
Οικονομια
To SUPERSTAR επιστρέφει στη Ραφήνα με δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο
Ανακαινίζω 2026: Oι Αλλαγές Για Νέους Δικαιούχους
Οικονομια
Ανακαινίζω 2026: Oι αλλαγές για νέους δικαιούχους
ΟΠΕΚΑ: Ποια Επιδόματα Πληρώνονται Τον Ιούλιο
Οικονομια
ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται μέχρι τέλος Ιουλίου
Άνοιξε Η Πλατφόρμα Για Τις 72 Δόσεις
Οικονομια
Άνοιξε η ρύθμιση για τις 72 δόσεις – Ποιοι ωφελούνται;
Θερινές Εκπτώσεις: Ανοιχτά Αύριο Κυριακή Τα Καταστήματα
Οικονομια
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά την Κυριακή τα καταστήματα
ενοικιάζεται
Οικονομια
Φοιτητική στέγη: To ενοίκιο για στούντιο 35 τ.μ.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top