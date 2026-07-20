Δύο κορυφαία βραβεία απέσπασε η Optima Bank από τη διεθνή διοργάνωση «Euromoney Awards for Excellence 2026», επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την ισχυρή της παρουσία στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.

«Δύο νέες σημαντικές διακρίσεις για την Optima Bank, αυτή τη φορά στα Euromoney Awards Exellence 2026, έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς στον Παγκόσμιο Τραπεζικό Κλάδο. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία και τη συνεχή εξέλιξη της Τράπεζάς μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Optima Bank Γιώργος Τανισκίδης.

Το βραβείο «Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη» αναγνωρίζει ότι η Optima Bank επαναπροσδιορίζει την τραπεζική εμπειρία στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες, με την αξία της ανθρώπινης επαφής, σε καταστήματα σύγχρονης φιλοσοφίας.

«Η διπλή βράβευση της Optima bank ως η Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη και η Καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια καθώς αποδεικνύει ότι η στρατηγική μας δουλεύει στην πράξη. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην κορυφαία τραπεζική εμπειρία δημιουργώντας αξία για τους πελάτες μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις» τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank Δημήτρης Κυπαρίσσης.

Η βράβευση αυτή αποτυπώνει τη δέσμευση της τράπεζας να στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα, με στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις, σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες και προσωπική συμβουλευτική υποστήριξη.