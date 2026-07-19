Άννα Βίσση: Στιλάτη στις διακοπές της στη Γαλλική Ριβιέρα

Η «απόλυτη» ποζάρει στην κάμερα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση απολαμβάνει διακοπές στη Γαλλική Ριβιέρα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές της με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Στις 26 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιήσει συναυλία στο ΟΑΚΑ, αναμένοντας να είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.
  • Η παραγωγή της συναυλίας περιλαμβάνει εντυπωσιακά σκηνικά και σύγχρονο εξοπλισμό.
  • Η Βίσση σχεδιάζει νέο project για την καλλιτεχνική της πορεία.

Στη Γαλλική Ριβιέρα απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Άννα Βίσση, λίγο καιρό πριν επιστρέψει στην Ελλάδα και στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. 

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα νέο στιγμιότυπο από το καλοκαιρινό της άλμπουμ φωτογραφιών, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει αυτές τις ανέμελες στιγμές.

Δες την Άννα Βίσση, στιλάτη όπως πάντα:

άννα βισση

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2026, η αγαπημένη ερμηνεύτρια πρόκειται ν' ανένει στη σκηνή του ΟΑΚΑ, σε μια συναυλία-υπερπαραγωγή διεθνών προδιαγραφών, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα μας. Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με την παραγωγή να περιλαμβάνει εντυπωσιακά σκηνικά, υπερσύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό και μια σκηνοθετική προσέγγιση που φιλοδοξεί να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στο κοινό.

Παράλληλα, η Ελληνίδα σταρ, σχεδιάζει ήδη και την επόμενη μέρα της καλλιτεχνικής της πορείας, καθώς έχει στόχο να επιστρέψει με ένα ολοκαίνουργιο project αναφορικά με το πού θα εμφανίζεται φέτος.

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