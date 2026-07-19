Φωτιά στο Κορωπί - Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο Πάτημα, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Αττική Οδό.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο ζητά από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο βρέθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο πριν εξαπλωθεί.