Φωτιά στο Κορωπί - Ήχησε το 112

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Φωτιά στο Κορωπί - Ήχησε το 112
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Κυριακής, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στο Πάτημα, σε σημείο με χαμηλή βλάστηση κοντά στην Αττική Οδό.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο ζητά από τους πολίτες να είναι σε ετοιμότητα. 

Στο σημείο βρέθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα που κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο πριν εξαπλωθεί. 

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