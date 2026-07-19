Θρίλερ στην Κυψέλη: Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ για τη σορό στη βαλίτσα

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Η νεκροψία – νεκροτομή αναμένεται να δώσει τις πρώτες κρίσιμες απαντήσεις στο θρίλερ με τη σορό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς να αποκλείουν προς το παρόν καμία εκδοχή.

Θρίλερ στην Κυψέλη: Ανοίγουν φάκελοι εξαφανισμένων γυναικών

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην ταυτοποίηση της γυναίκας όσο και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η σορός μεταφέρθηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

To Ανθρωποκτονιών εξετάζει αν η σορός που βρέθηκε στην Κυψέλη, ανήκει σε γυναίκα που ενδεχομένως να ήταν τοξικοεξαρτημένη - Eurokinissi

To Ανθρωποκτονιών εξετάζει αν η σορός που βρέθηκε στην Κυψέλη, ανήκει σε γυναίκα που ενδεχομένως να ήταν τοξικοεξαρτημένη - Eurokinissi

Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η γυναίκα να ήταν άστεγη ή χρήστρια ουσιών και να σύχναζε στον συγκεκριμένο χώρο, όπου βρίσκουν συχνά καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι. Οι αστυνομικοί ερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατός της να επήλθε υπό συνθήκες που δεν σχετίζονται απαραίτητα με εγκληματική ενέργεια και στη συνέχεια κάποιοι να επιχείρησαν να αποκρύψουν τη σορό, τοποθετώντας την μέσα σε σακούλα και κατόπιν σε βαλίτσα.

Κυψέλη: Γυναικεία η σορός που βρέθηκε σε βαλίτσα-Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς οι Αρχές επισημαίνουν ότι ασφαλή συμπεράσματα δεν μπορούν να εξαχθούν πριν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.

Κυψέλη: Καθοριστική η νεκροψία – Τι θα δείξει η ιατροδικαστική εξέταση

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η σορός ανήκει σε γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών, ύψους περίπου 1,60 έως 1,65 μέτρων, με πορτοκαλί ή κοκκινωπά μαλλιά πιασμένα σε κότσο.

Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα

Κατά τη μακροσκοπική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα ή κακώσεις που να παραπέμπουν ευθέως σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, μόνο η νεκροψία – νεκροτομή και οι εργαστηριακές εξετάσεις θα μπορέσουν να προσδιορίσουν με ασφάλεια τα αίτια και τον ακριβή χρόνο θανάτου.

Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την ταυτότητα της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου της - Eurokinissi

Η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την ταυτότητα της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου της - Eurokinissi

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν τον θάνατο περίπου έξι έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού, παρά το γεγονός ότι αυτή είχε ήδη υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις.

Το χρονικό αυτό στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα επιτρέψει στους αστυνομικούς να περιορίσουν το χρονικό εύρος της έρευνας και να αναζητήσουν συγκεκριμένες κινήσεις σε κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο κάμερες ασφαλείας και υποθέσεις εξαφανίσεων

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών συλλέγει ήδη υλικό από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της οδού Ευελπίδων, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε και από ποιον μεταφέρθηκε η βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Αναζητάται επίσης υλικό από κάμερες της περιοχής για να διαπιστωθεί ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο - Eurokinissi

Αναζητάται επίσης υλικό από κάμερες της περιοχής για να διαπιστωθεί ποιος μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο - Eurokinissi

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από κατοίκους, αλλά και από άτομα που συχνάζουν στον χώρο, καθώς πρόκειται για σημείο όπου, σύμφωνα με τις Αρχές, διαμένουν κατά διαστήματα άστεγοι και χρήστες ουσιών.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης φακέλους εξαφανισμένων γυναικών που έχουν δηλωθεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η σορός μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποια από τις αγνοούμενες.

Κυψέλη: Απομακρύνεται το σενάριο για την αγνοούμενη από την Αρτέμιδα

Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξετάστηκαν ήταν και εκείνη της Κινέζας υπηκόου που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα τον περασμένο Μάιο.

Απομακρύνεται το σενάριο η σορός να ανήκει στην Κινέζα που έχει εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα - Eurokinissi

Απομακρύνεται το σενάριο η σορός να ανήκει στην Κινέζα που έχει εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα - Eurokinissi

Ωστόσο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της σορού και ο εκτιμώμενος χρόνος θανάτου δεν φαίνεται να συμπίπτουν με τα διαθέσιμα στοιχεία της εξαφάνισης.

Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν επισήμως κανένα σενάριο έως ότου ολοκληρωθούν οι εξετάσεις DNA και η διαδικασία ταυτοποίησης.

Κυψέλη: Πώς αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα

Η σορός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Τη σορό εντόπισε ένας άστεγος - Eurokinissi

Τη σορό εντόπισε ένας άστεγος - Eurokinissi

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μακάβριο εύρημα έκανε άνδρας που συλλέγει πλαστικά και ανακυκλώσιμα υλικά. Η έντονη δυσοσμία τον οδήγησε σε έναν χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, όπου εντόπισε τη βαλίτσα. Όταν πλησίασε, διαπίστωσε ότι από το εσωτερικό της προεξείχε ανθρώπινο μέλος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και ιατροδικαστής, ενώ ο χώρος αποκλείστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα πιθανά στοιχεία.

Οι απαντήσεις πλέον αναμένονται από τη νεκροψία – νεκροτομή, τις εξετάσεις DNA και την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, που θεωρούνται καθοριστικά για την ταυτοποίηση της γυναίκας και τη διαλεύκανση ενός μυστηρίου που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση.

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