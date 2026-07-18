Κυψέλη: Βρέθηκε πτώμα μέσα σε βαλίτσα

Το εντόπισε άστεγος σε εγκατελελειμμένο κτίριο

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, μετά από έντονη και περίεργη μυρωδιά που αναδυόταν στην περιοχή. 

Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα τυλιγμένος με σεντόνι

Σύμφωνα με πληροφορίες άστεγος εντόπισε μια βαλίτσας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, που φέρεται να περιείχε ανθρώπινα μέλη. 

Χαλκιδική: Θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα – Παραμένει αγνώστων στοιχείων

Συγκεκριμένα, από τη βαλίτσα φέρεται να εξείχε ένα πόδι, ενώ η σορός μάλλον ανήκει σε άνδρα. 

Πτώμα σε βαλίτσα

Φωτογραφίες από το σημείο - Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Βρέθηκε ανθρώπινο μέλος σε κτίριο στην Κυψέλη

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη. 

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