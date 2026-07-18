Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, μετά από έντονη και περίεργη μυρωδιά που αναδυόταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες άστεγος εντόπισε μια βαλίτσας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, που φέρεται να περιείχε ανθρώπινα μέλη.

Συγκεκριμένα, από τη βαλίτσα φέρεται να εξείχε ένα πόδι, ενώ η σορός μάλλον ανήκει σε άνδρα.

Φωτογραφίες από το σημείο - Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη.