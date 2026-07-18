Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη, μετά από έντονη και περίεργη μυρωδιά που αναδυόταν στην περιοχή.
Θρίλερ στο Παγκράτι: Νεκρός άνδρας σε διαμέρισμα τυλιγμένος με σεντόνι
Σύμφωνα με πληροφορίες άστεγος εντόπισε μια βαλίτσας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, που φέρεται να περιείχε ανθρώπινα μέλη.
Χαλκιδική: Θρίλερ με το ακέφαλο πτώμα – Παραμένει αγνώστων στοιχείων
Συγκεκριμένα, από τη βαλίτσα φέρεται να εξείχε ένα πόδι, ενώ η σορός μάλλον ανήκει σε άνδρα.
Φωτογραφίες από το σημείο - Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
Στο σημείο έσπευσε αστυνομική δύναμη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.