Ολυμπιακός: Ένας Eξτρέμ 20 Ως 30 Εκατομμύρια!

Ήταν μια μεταγραφή που πέρασε από... χίλια κύματα. Και εν τέλει ολοκληρώθηκε και τυπικά σήμερα (18/7) με την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού. Για τον Τζοέλ (ή Γιόελ) Ρόκα ο λόγος. Ο 21χρονος Ισπανός εξτρέμ αποτελεί μια πολύ δαπανηρή επένδυση των ερυθρόλευκων. Όπως σας γράψαμε πριν από 3 μέρες (15/7) σε ρεπορτάζ με τίτλο «Ολυμπιακός: Done deal με Ρόκα, οι όροι αγοράς, διάρκεια, ποσοστά, μπόνους», τα τελικά ποσά... ξέφυγαν.

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